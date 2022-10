¡Que no se olvide! vecinos exigen investigar acoso y abuso en Boca del Río

Boca del Rio, Ver.- Vecinos del Infonavit Las Vegas en el municipio de Boca del Río se manifestaron nuevamente para exigir a las autoridades que refuercen la seguridad en la zona.

Esto tras el ataque sexual a una mujer después de dejar a su hija en la escuela secundaria número 99. Los manifestantes demandan dar con el responsable pues no se trata del primer caso que ocurre en la zona, no obstante señalan que van tres intentos al parecer todos cometidos por el mismo hombre.

Señalan que de acuerdo a testimonios de las víctimas, las agresiones sexuales las realiza de la misma forma, es decir en la madrugada y las somete con un arma blanca hasta llevarlas a una zona donde hay poco tránsito y falta de luminarias para abusar de ellas.

Los vecinos piden en ese tenor que se ponga especial atención en los callejones y andadores, ya que son propicios para que el agresor o delincuentes cometan sus fechorías.

Rebeca García, vecina del lugar, enfatiza que es necesaria la instalación de luminarias y cámaras de seguridad. También que haya rondines en esos lugares pues hombres desconocidos acuden a drogarse sin ningún problema.

Reconocen que viven con miedo pues el problema podría pasar a mayores, incluso con menores, pues consideran que todos están en riesgo.

“Ahorita fue una señora, puede ser una niña que le desgracien la vida y no se vale, desafortunadamente ha habido muchos problemas y no vemos soluciones. Desgraciadamente ya hubo uno. Hay unas vecinas de por acá que también sufrieron atentados afortunadamente les apoyaron y no pasó a mayores, es ilógico que vivamos en una comunidad que es pequeña y con tanta seguridad”, expresaron.

Los colonos advierten que podrían continuar las manifestaciones e incluso recurrir al bloqueo de calles, si las autoridades no actúan en consecuencia.

Recordar fue la mañana del martes 18 de octubre cuando Concepción «N» de 34 años, regresaba a su domicilio sobre la calle Río Guadalquivir, estaba oscuro y llovía, cuando fue interceptada por un sujeto que le tapó la boca con una mano y con la otra la amenazó con un cuchillo, la sometió y llevó a un costado para consumar el abuso sexual.

Luego de escuchar algunas alarmas de vehículos, el agresor salió huyendo. El agresor se encontraba vestido con pantalón de mezclilla claro y sandalias; la joven ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz.

Tras los hechos, vecinos del lugar han emprendido una serie de movilizaciones en los últimos días para exigir más vigilancia en la zona y para que se dé con el responsables de las agresiones sexuales en ese complejo habitacional.