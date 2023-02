No habrá construcción de clínica del IMSS en Emiliano Zapata; ¿cuál fue el motivo?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que quedó descartada la construcción de un hospital de segundo nivel en Xalapa, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se pretendía hacer en terrenos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en Emiliano Zapata.

En conferencia de prensa, explicó que tras el estudio que se hizo, se detectó que los terrenos no tienen la cercanía suficiente al núcleo de población a atender, por lo que fue descartado; sin embargo, con el cambio en la dirección del IMSS y delegaciones, se planteó también la posibilidad de retomar el proyecto original en Coatepec, pero finalmente se acordó la inversión de mil 590 millones de pesos por parte de la Federación a través de IMSS-Bienestar.

¿Cuál sería el beneficio de la inversión a través de IMSS-Bienestar?

Con esto se podrán recuperar de 31 hospitales del estado y seis más en trámite, así como alrededor de 400 centros de salud de SESVER.

“Dijimos, nos parece mejor en este plan de atención que tenemos de prevención, de buscar mejoría en los hospitales que ya tenemos, mejora en la infraestructura y optamos por ese plan”.

Refirió que en la zona de Coatepec en el terreno que se tenía para el plan original se registraron algunas invasiones, por lo que no se tienen las condiciones óptimas para realizar allí la clínica que se había planteado.

García Jiménez remarcó que debido al trabajo que ha realizado la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos y el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, están garantizadas las pensiones además de que hay un incremento de cerca del 100 por ciento en la Reserva Técnica.

Recordó que su gobierno otorga al Instituto 3 mil millones de pesos cada año para el pago de pensiones y garantizarlas.

“Siempre apartamos más de 3 mil millones de pesos para que se pudiera cumplir con esa garantía de pago y la seguimos otorgando y a la par trabajar en el tema de la reserva técnica que ha crecido en cantidades que no esperaban, incluso había un economista en la administración anterior encargado del IPE y no pudo, no pudo ni siquiera hacer la décima parte que hizo Daniela Griego”.

Por ello, remarcó que darán muy buenas noticias en el 2014 de cómo entregarán el IPE y cómo lo recibieron.

Refirió que, aunque se había reducido al mínimo la reserva técnica del instituto, han logrado incrementarla en casi el 100 por ciento, “es el ejemplo nacional de cómo se ha manejado el IPE”.

Asimismo, anunció tres nuevas contrataciones del equipo de beisbol El Águila del Veracruz de jóvenes que participaron en la Copa Veracruz Liga Invernal.

Se trata de Alex Manuel Gómez de 18 años que participó con el equipo Voladores de Papantla; Alexis Rodríguez, jugador de los Vikingos de Xico; así como Osiris Israel Hernández jugador de los Pescadores, mismos que fueron invitados para formar parte de la pretemporada 2023.

"Estamos tratando de abrir otros deportes, viene ahora futbol, ya viene avanzada la copa de futbol que se va a realizar con diferentes sedes y pronto vamos a dar información de la inauguración que se dé en cada sede", dijo el gobernador.

Señaló que el equipo de beisbol cumple con las expectativas que se habían planteado con el trabajo en promoción al deporte con la finalidad de tener una formación integral de los jóvenes.

“Tener un equipo de beisbol en la competencia principal del país motiva a que jóvenes tomen como disciplina el deporte y traten de llegar a esas esferas. Hoy se logra este objetivo pues el Águila de Veracruz, este equipo de primer nivel en el país hace una contratación de los jóvenes que estuvieron participando en la Copa Veracruz de beisbol en la etapa invernal”.