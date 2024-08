Caso Blanca Estela: 5 claves del feminicidio de la joven orizabeña en Tlaxcala

Desde la tarde-noche del miércoles 31 de julio velan en Orizaba a Blanca Estela, una joven que estaba a punto de cumplir 27 años y era madre de dos niños; después de más de mes y medio de búsqueda su cuerpo fue localizado.

Guadalupe, hermana de Blanca, reportó desde el pasado viernes 7 de junio la no localización de su familiar, pero no lo hizo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) sino ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy 1° de agosto esta dependencia cambió su nombre a Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala.

La frustración de sus familiares comenzó desde el momento que una supuesta Fiscala le indicó que debían esperar 72 horas para poder reportar a Blanca Estela como desaparecida, según narra su hermana en un video posteado por Yeny Charrez, abogada, activista y directora del movimiento “Mujeres Con Poder”, quien realizó el acompañamiento de la familia veracruzana.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda “No es necesario esperar 72 horas; un reporte por desaparición se puede levantar desde el primer instante en que se desconozca el paradero de una persona” por lo que a Guadalupe le habrían dado información falsa a través de la Procuraduría.

Debido a ello no fue sino hasta el día 13 de junio que se emitió su ficha de búsqueda en la página oficial de la Fiscalía De Personas Desaparecidas Del Estado de Tlaxcala.

Mes y medio después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en una barranca del municipio de Tenancingo en el estado de Tlaxcala lo cual provocó sentimientos encontrados entre sus familiares; en la única declaración de la familia expresan su agradecimiento a quienes apoyaron en la búsqueda de la joven:

“La encontramos gracias a Dios, no como queríamos lamentablemente. Pido el nombre de la señorita que me dijo que era Fiscal, que la destituyan por falsa información que me dio porque no son 72 horas las que hay que esperar para encontrar a una persona o poner una denuncia”.

"Las autoridades a veces no hacen nada"

Fue el pasado 18 de julio que la Procuraduría indicó que derivado de los protocolos de identificación, análisis y estudios científicos realizados por el área de Servicios Periciales de la institución, se habían identificado los restos localizados en el municipio de Tenancingo y correspondían a Blanca Estela quien dejó de tener contacto con sus seres queridos al salir de un centro nocturno denominado "Bora Bora".

Allí, la hermana e hijos de Blanca señalaron que “Las autoridades a veces no hacen nada” exigiendo justicia y dar con el nombre de la Ministerial que dejó pasar horas que podían ser clave en la aparición con vida de la joven.

La activista Charrez señaló por su parte que este suceso ocurrió precisamente en el marco del Día Mundial contra la Trata mencionando la violencia que viven estas personas en aquella zona de Tlaxcala.

Tras horas de trámites y papeleos el cuerpo de Blanca llegó a la ciudad de Orizaba donde sus hijos de 9 y 4 años, quienes vivían con ella en Tlaxcala, la esperaban y permanecen consternados por lo ocurrido.

El día de mañana se realizará una misa en la Iglesia de San José de Gracia y posteriormente su cuerpo será sepultado en el Panteón Municipal de Orizaba, mientras la familia seguirá luchando por esclarecer el caso.