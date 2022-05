¿Qué opina arzobispo sobre la labor diaria de los docentes?

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa Jorge Carlos Patrón Chong afirma que en las situaciones que se viven actualmente en México y en Veracruz, ser maestro y maestra debe ser un llamado a una vocación de servicio, de amor y de verdad.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa y en el marco del Día del Maestro, llamó a la feligresía católica a rezar por ellos y por los docentes difuntos.

“Vamos a pedir que el Espíritu Santo ilumine a todos los maestros para vivan el misterio con una vocación de servicio, amor y de verdad y que, su presencia, su vida testimonien valores humanos y también cristianos”.

Asimismo, señaló que, para los creyentes, Jesucristo es el Gran Maestro “y todos los que intentamos ayudar a las nuevas generaciones, los llamados a formar a los niños y los jóvenes tratamos de seguir el ejemplo de Jesucristo, vamos a encomendar a Jesús y a la Virgen, a todos nuestros maestros y maestras”.

Ya en su homilía refirió que el amor que pide Jesús, no es del pequeño corazón humano en el que entran aquellos que nos gustan, agradan y complacen sino el del corazón grande, “porque únicamente bajo la acción del espíritu santo, uno puede amar a aquellos que sentimos que no nos aman”.

“Podemos amar inclusive a aquellos que nos hacen daño, podemos amar a los que socialmente, podría llamarse los contrarios o inclusive enemigos, un amor así solamente lo puede dar Dios, por eso la gente dice ‘yo no soporto esto’, ‘yo no aguanto esto’, evidentemente, es insoportable, no se puede aguantar humanamente, pero por la acción de Dios sí”.

Explica que Jesús pide cambiar el punto de referencia, el parámetro y el modelo puesto que no se trata de amar “como me gusta que me amen, sino amar como ÉL nos amó, como Jesucristo nos amó, hasta el extremo”.

“Por eso la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, se convierte después en nosotros en el signo más grande del amor y también es el signo de fortaleza cuando nosotros no podemos amar como nos pide Dios, humildemente, entonces viene una invitación desde dentro para seguir a Jesús e imitar a Jesús”.