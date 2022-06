Pide Arzobispo de Xalapa vivir en amor y dejar de lado la moda de la infidelidad

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidió a los feligreses dejar de lado la moda de la infidelidad e irresponsabilidad para adoptar el espíritu de amor con el que se logra mantener la unión en la familia, la Iglesia y la sociedad.

Al celebrar la Fiesta de Pentecostés, enfocó sus oraciones para que se renueve la paz y el amor en las familias, las comunidades, en Xalapa y en todo el estado.

“Que este espíritu nos renueve desde el interior, que nos mantenga unidos, que el espíritu de paz nos ayude a sobrepasar todas las diferencias. Con esta fiesta de Pentecostés se presenta un soplido, el cual genera una nueva humanidad, una nueva creación porque trae consigo el mensaje del espíritu de amor, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que porque lo aman cumplen sus mandamientos”, dijo.

Mencionó que actualmente la moda es la infidelidad o irresponsabilidad; sin embargo, el amor hace que las personas sean capaces de pensar en otros primero antes que en ellas mismas.

“Ahora la moda es pensar en ti y después en los otros, pero el espíritu del amor nos hace pensar en los demás, nos hace mantener la unión en la familia a pesar de las múltiples circunstancias, nos hace que sigamos creyendo en la Iglesia, nos hace mantenernos en unión a pesar de las divisiones políticas, sociales, económicas e incluso morales”, expuso.

Refirió que el amor trae consigo el perdón, sentimiento que muchas veces no se logra porque la búsqueda de la justicia se convierte en venganza.

“Perdonar a alguien que te ha hecho sufrir o generado una herida de por vida es imposible sin el favor del Espíritu Santo, muchas personas dicen: perdono, pero no olvido, pero eso significa que en realidad no perdonan, Dios no te hace olvidar situaciones de dolor, de injusticias, pero sí te hace recordar esas situaciones con la memoria del amor, el espíritu del bien te hace recordar esas situaciones difíciles con la experiencia de Dios porque cada uno ha sido amado, acompañado y sostenido con el Espíritu Santo”, comentó.

Manifestó que por el amor se logra el perdón para que cada persona sea artífice de paz, “el artesano de la paz sabe bien que quien busca la tranquilidad en las pequeñas cosas obtendrá buenos resultados”.

“En el trabajo, en la escuela hay odio, recelo, envidias, pero con una palabra, un gesto, una actitud diferente siembras esa paz que viene de Jesucristo, la paz que nos da Dios no es solo para nosotros, sino que es misionera, por todas las partes a donde vamos somos misioneros de paz, no de guerra, de violencia o de división, sino de paz”, agregó.