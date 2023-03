¿Qué opina el INE Veracruz de reajustes del Plan B?

A la Junta Local del INE Veracruz no ha llegado la incertidumbre por los posibles ajustes o reacomodos que se aplicarán tras la publicación del Plan B y una vez que este sea promulgado.

Tanto los trabajadores como los titulares de área y los vocales se continúan sus actividades de manera normal, dado que podría ser hasta agosto próximo cuando se implementen los requerimientos que se establecieron en la reforma electoral, tras la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF).





Además, se considera la posibilidad de que integrantes del organismo u otros actores recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar la inconstitucionalidad. En caso de que alguno de los más de 900 trabajadores que este organismo tiene en la entidad se vea afectado, también se tiene el recurso de amparo.

De manera previa se tiene conocimiento de que con esta reforma la Junta Local perdería dos vocalías a nivel local y cuatro vocalías a nivel federal.

El delegado de la Junta Local, Josué Cervantes Martínez, refirió que se continúa trabajando conforme al marco normativo aún vigente.

Recordó que al ser publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación se debe aplicar el cumplimiento de la misma; sin embargo, no será de manera inmediata, "es un periodo de implantación que no será de un día para otro porque no se pueden dar de manera inmediata esos ajustes".

Destacó que entre los impactos inmediatos que se aplicarían se encuentra que de los cinco funcionarios de la Junta Local Ejecutiva únicamente quedarían tres porque se elimina la vocalía secretarial y uno de los vocales, ya sea el de organización o de capacitación, pues la Ley dice que se va a fusionar la vocalía.

"¿Quién de ellos o ellas se tendría que ir?, eso lo debe determinar el instituto de acuerdo a los procedimientos correspondientes, ¿cuánto personal más?, ¿cuántos personal administrativo?, no lo sé, no hay una determinación, no me lo han comunicado de oficinas centrales", dijo.

En el ámbito distrital, expuso, de las cinco figuras va a quedar sólo una porque la persona responsable del proceso electoral ahora se va a llamar vocal auxiliar.

"De esas cinco personas no está determinado quién se queda al frente de la vocalía auxiliar, no es que las y los vocales ejecutivos en automático van a ser los vocales auxiliares y todos los demás se van, sino que de esos cinco, a través de un procedimiento, quién es la persona idónea para que se quede al frente de la oficina", expresó.

En torno a lo que pasará con el personal de la Junta Local manifestó que se trata de un acto que tendrá que determinarse en las oficinas centrales conforme a la plantilla que se considere pertinente para operar y con la autorización del órgano interno de control.

Comentó que tras las acciones de inconstitucionalidad que intente el INE o algunos actores políticos, así como los amparos que presente cada trabajador y si no se logra una suspensión se aplicarán estas reformas para el proceso electoral próximo, de lo contrario los comicios se desarrollarán con el marco normativo vigente.

¿Cuántas personas laboran en el INE de Veracruz?

Destacó que en la entidad son más de 160 integrantes del Servicio Profesional Electoral; entre vocales, jefes de oficina, jefes de cartografía, jefes de depuración y coordinadores. De personal administrativo se tienen 400 puestos con módulos y 400 sin módulos.

Son 21 oficinas, 20 ubicadas en las Juntas Distritales y un en la Junta Local, además de 71 módulos de atención ciudadana. Pidió al personal de la Junta Local esperar a que se determinen más acciones de la nueva ley, así como las decisiones de la Suprema Corte en torno a los recursos de inconstitucionalidad.

"Lo que se le ha dicho al personal y nos hemos dicho es que tenemos un marco legal vigente, tenemos obligaciones que cumplir, atender a la ciudadanía, trabajar con miras al proceso electoral próximo, seguiremos trabajando día a día con este objetivo, si llegan a cambiar las reglas nos ajustaremos, pero no vamos a adelantar vísperas, debemos tener confianza en las instancias superiores que están haciendo lo propio para que se cuide la democracia", agregó.