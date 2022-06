“Palabra matrimonio entre personas de ambos sexos está fuera de lugar”, Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.-Luego de que en pasados días el Congreso del Estado aprobara el matrimonio igualitario, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, deja claro que para la iglesia, solo existe una unión de hombre y mujer, por lo que, lo que se aprobó es algo distinto.

“Simplemente ustedes perfectamente saben cuál es la posición de la iglesia no, y la posición de la iglesia pueden llamarle unión de hecho, pero no matrimonio”.

El prelado afirma que la palabra matrimonio entre personas de ambos sexos esta fuera de lugar, pues recuerda que tiene un significado más profundo e inclusivo etimológico.

“La palabra matrimonio tiene un significado etimológico pues que no corresponde a lo que se está diciendo, entonces bueno ojala que conocieran un poquito más de la etimología de la palabra para aplicarla a lo que verdaderamente es y no llamarlo una cosa a lo que es otra, entonces en etimología la palabra matrimonio proviene de matriz y no tiene sentido en dos personas que son del mismo sexo que no pueden engendrar”.

Dice que si bien se puede tomar como una cuestión de nomenclatura, el ministro de la iglesia católica, reitera que la palabra el matrimonio es más profunda al ser una institución entre un hombre y una mujer y generadora de vida.

Cuestionado sobre la detención Marlon “N”, presunto feminicida de la joven Monserrat “N”, quien fuera asesinada a golpes la noche del sábado 20 de abril de 2021 en Boca del Río, Briseño Arch declinó dar una opinión sobre la actuación de las autoridades estatales porque desconoce los hechos a profundidad.

“No soy nadie para juzgar las labores de las autoridades porque no conozco lo que están haciendo propiamente, conozco lo que dicen las noticias pero no conozco el fondo de los hechos, supongo que las autoridades están haciendo todo lo que sea posible por tratar de fincar responsabilidad a quien la tiene”, expresa.

Lo que sí, exhorta a que se investigue y se procure guardar justicia en este y en otros casos así como buscar y prevenir estos temas.