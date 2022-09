En Veracruz está sucediendo como en Colombia, se usan motos para cometer asesinatos: Sitteba

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), Eliseo Islas Chahoya criticó que en Veracruz se esté viviendo la misma situación que hace algunos años en Colombia, donde se hacía uso de las motocicletas para cometer asesinatos.

Entrevistado en el parque Miguel Hidalgo, señaló que existen varios focos rojos en la entidad para el desarrollo de la labor docente, hecho que se ha hecho visible en varias ocasiones, pero no es atendido.

"La zona sur, el Uxpanapa, la zona norte, las zonas serranas, como conocimiento general conocemos de la zona sur, de la norte, las zonas serranas", expuso.

Manifestó que el sector magisterial se encuentra lastimado por el asesinato de la subdirectora de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, pero también la población busca justicia y tranquilidad.

"Con mucha solidaridad nos sumamos al luto que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente la Sección 32, que creo que es al que le corresponde dar seguimiento en estos casos", dijo.

Reconoció que existe temor, no solo en el sector educativo, sino en la población en general, "el pueblo de Veracruz alza la mano, desde luego que hay preocupación e inseguridad y es lamentable que el gobierno no tome cartas en el asunto. Por una parte estamos viendo que hubo reconocimiento a Seguridad Pública y por el otro suceden este tipo de hechos".

"Muchas veces vemos series, pero estamos viviendo lo que en Colombia se vivía, los ataques por motocicleta, que son ataques cobardes hacia cualquier ciudadano y que hoy empañó y llenó de lágrimas al magisterio", expresó.

Aseguró que el Sindicato a su cargo no ha tenido reportes de violencia o actos en contra de los agremiados; sin embargo, eso no significa que estén exentos.

"Hasta el momento en nuestra organización magisterial no existen casos, pero estamos sabedores y conocemos la realidad en la que hay maestros no sólo de Bachillerato, sino de todo el sector educativo que tienen el temor de llegar a sus centros de trabajo, lo sabemos, no solo es un tema del sector magisterial, sino de toda la sociedad", mencionó.

Recordó que se han hecho varios pronunciamientos en torno a la situación de seguridad que se registra en la entidad.

Refirió que corresponde al gobernador del Estado evaluar el trabajo que han realizado cada uno de los integrantes de su gabinete.

"Todos estamos decepcionados no solamente del trabajo de Seguridad Pública, sino decepcionados de un gobierno al que le ha faltado experiencia, ha tenido falta de capacidad para poner orden en cada una de las áreas correspondientes. La ciudadanía se manifiesta todos los días, hay un descontento en toda la población del estado y del país", concluyó.