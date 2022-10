¿Qué opinan abogados de liberación de acusados por muerte de Jacinto Romero?

Orizaba, Ver.- Hugo Solano García, presidente del Colegio de Abogados "Silvestre Moreno Cora" dijo que sin conocer el expediente, lógica y jurídicamente el juez federal no encontró un indicio de responsabilidad y tuvo que dejar en libertad a los presuntos responsables del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, porque se estaban violentando sus derechos.

En entrevista explicó que conforme al procedimiento que se sigue, el juez federal a quien se turna la carpeta de investigación analiza el expediente y, si no encuentra responsabilidad en los señalados por falta de pruebas, porque la carpeta de investigación no fue contundente para vincularlos a proceso en un delito tan grave, los tiene que dejar en libertad. Eso fue lo que a su parecer ocurrió.

Te puede interesar: En números rojos el Mecanismo de Protección para periodistas en Veracruz; las cifras

Agregó que lo más seguro es que los inculpados no sean responsables del delito que se les señaló, pues si hubieran encontrado un indicio, ese es suficiente para vincularlos a proceso. “Pero un indicio no es que hayas pasado por el lugar en un momento equivocado. En este caso yo creo que testigos no había, tal vez solo conjeturas, alguna cámara o alguien que vieron pasar en un auto y buscaron uno que se pareciera. El juez federal, que está libre de toda presión, analiza y dictamina”.

Local

Dijo que, en estos tiempos, el Poder Judicial y el representante de la sociedad, en este caso la Procuraduría y Fiscalías en nuestro estado y en otros son totalmente deficientes. "A lo mejor es por consigna, a lo mejor el juez, por las condiciones que imperan en el Poder Judicial, los vinculó a proceso para no echarse un problema encima”, aseveró.

Remarcó que en las autoridades del Poder Judicial no hay capacidad, no hay preparación ni incentivos, mucho menos los medios necesarios para hacer una investigación que dé lugar a encontrar verdaderamente indicios o cierta responsabilidad de una persona con el delito cometido.

Señaló que los policías judiciales son solo ejecutores de una orden de aprehensión, pero no hay capacidad de investigación.

Sobre lo que queda a los ciudadanos esperar del actuar de autoridades que no tienen la capacidad para investigar, resolver y castigar por los delitos cometidos, dijo que “si son creyentes solo encomendarse a la justicia divina porque la terrenal está fatal. Eso es triste y lamentable”.

Vuelve a leer: Critican diputados la liberación de acusados por homicidio de periodista veracruzano

Casos parecidos a éste, en los que los detenidos como presuntos responsables de haber cometido un delito resultan no ser ellos hay muchos, dijo, y son muestra de la incompetencia de las autoridades.

“Que nos sirva de ejemplo y tenerlo presente cuando haya un proceso electoral. Hay que hacerlo por nuestros hijos y nietos. Hay que pensar qué va a hacer tu nieto con un sistema judicial como este, con un sistema educativo y uno de salud que están por la calle de la amargura; eso es lo preocupante”, concluyó.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)