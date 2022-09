Fuerzas armadas sí ayudan pero debe haber policía civil; ¿por qué lo dice obispo?

Veracruz, Ver.- Si bien las fuerzas armadas han ayudado al combate de la inseguridad del país, el obispo de la Diócesis de Veracruz Carlos Briseño Arch coincide en que la seguridad pública debe estar bajo la responsabilidad civil, por lo que ya se debe pensar en fortalecer a los cuerpos policiacos.

Opina que lo ideal sería una policía civil que no fuera corrupta y sirviera a la ciudadanía, aunque señala que el actual esquema de seguridad a nivel federal está brindando buenos resultados por la rectitud de las fuerzas armadas.

"La militarización al final de cuentas sí se ha puesto en un plano político, el debate; yo supongo que el presidente está viendo que los marinos son gente de una pieza, son gente que al final puede ayudar mucho en esta parte. No sé si eso sea la solución, no podría decir porque yo no estoy encargado de eso ni soy especialista, pero quiero ver la bondad de esta situación" externa Briseño Arch.

Local ¿Conoces la historia de María Teresa? Xalapeña participó en la Independencia de México

Reitera que la presencia de las fuerzas armadas en la calles es una buena opción; pero tarde o temprano deben volver a sus bases para que las fuerzas civiles cumplan con esa tarea.

"Lo ideal sería que tarde o temprano fueran ofreciendo una policía civil que no fuera corrupta y que estuviera correctamente actuando; pero hoy por hoy sí tenemos ese problema y supongo que por eso han tomado esa decisión, no quiero juzgar porque no soy autoridad en la materia", subraya el prelado.

En tema aparte, el obispo de de Veracruz confirma que hasta el momento ninguna Iglesia de la Diócesis, incluida la Catedral de Veracruz ha sufrido de algún daño por las intensas lluvias de los últimos días.

“Ahorita yo no tengo noticias directamente de algo así de concreto, yo no puedo decirlo porque no tengo noticias, pero espero que no haya una cosa así de grave, seguramente en más de una si ha habido problemas de inundación, pero así de graves no”, comenta.

Briseño Arch pide a la población veracruzana a ser solidarios con las familias que han sido afectadas con las fuertes inundaciones registradas en varias partes de la entidad veracruzana, como el municipio de Alvarado.

“Volvemos a lo mismo, el ser solidarios el uno con el otro y buscar de que manera se les puede apoyar, para que esas personas que han sido afectadas puedan seguir con su vida”, exhorta.