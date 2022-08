Julen Rementería rechaza "madruguete" al PAN

Tras dar a conocer públicamente que se declaraba “listo para encabezar el rescate de Veracruz y para ello anunció un nuevo recorrido por el estado”, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto rechazó que haya aplicado o pretenda hacer "madruguete" a su partido.

En conferencia de prensa, fue cuestionado sobre la postura de la dirigencia estatal, desde donde se pidió a los panistas esperar a que se definan los procesos internos.

No busco agraviar a nadie, mucho menos a mi propia institución política: Julen Rementería

Sobre ello, el coordinador del albiazul en el senado, dijo que el “sacar la cabeza” es una postura personal, que no busca agraviar a nadie, mucho menos a su propia institución política que tiene sus tiempos.

“No, no es madruguete de nada, no estamos arrancando la formalidad de nada. Ni siquiera jurídicamente se puede. Yo lo que busco es acudir a la gente y presentar estrategias. Claro que el PAN tiene sus tiempos, yo no tengo problemas con nadie, ni con la dirigencia, ni con nadie”, expuso.

Negó que tenga intenciones de abandonar al PAN para ser candidato independiente o que busque ser abanderado por otro partido en caso de que no logre la candidatura a la gubernatura “eso no me pasa ni por la cabeza”.

En el tema interno, ante las encuestas que posicionan a los alcaldes de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, y a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, como políticos que están haciendo un buen trabajo y podrían ser fuertes aspirantes a candidaturas el Senador dijo que en el PAN hay varios perfiles que han crecido y si se trata de mediciones “las jugamos”.

Destacó que el partido tiene su propio método para elegir candidato es la elección por militantes y a ello se deben someter todos los aspirantes cuando llegue el momento.

“Y seguramente hay gallos y gallinas, hay de todo. A mí me parece que mientras más opciones haya, más se fortalece el partido, y el que tiene más saliva, que coma más pinole. Como quieran queremos”, expuso.