FGE esclarecerá hechos de violencia en zona centro de Veracruz, señala diputada

La diputada local de Zongolica, Lidia Mezhua Campos aseguró confiar en el trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado para esclarecer los asesinatos de políticos y los hechos de violencia en la zona centro de Veracruz.

Sin embargo, confirmó que cuando se reúne con los habitantes de las comunidades de esos municipios les pide no salir de noche, de no ser necesario, para no ponerse en riesgo, ante la violencia.

Te puede interesar: Dan último adiós a policía asesinado en Córdoba; era originario de Banderilla

“A nosotros como diputados nos preocupa, socialmente hablando, pues hay miedo y terror en las familias. En la mayoría de las ocasiones cuando podemos platicar con las personas les pedimos es parte de extremar precauciones y no salir, cuando no es necesario salir”, expuso.

Local Van 40 homicidios dolosos en los primeros 10 días de la entidad; cifras a detalle

Comentó que con la colaboración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia es como se logrará atender a fondo el tema.

“Tenemos toda la confianza que el gobernador del Estado, a través de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pues se atienda el tema. Sabemos que se está atendiendo conforme a derecho”, dijo.

¿Integrantes del crimen organizado están coludidos con autoridades?

Recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que los asesinatos de síndico de Omealca, el tesorero de Tezonapa y el acalde de Rafael Delgado están ligados al crimen organizado.

Pese a ello, la legisladora manifestó que a ella no le ha llegado información respecto de la presencia de integrantes del crimen organizado o que estén coludidos con la autoridad municipal.

“De entrada yo no puedo decir si hay o no lo hay, porque no me consta y ningún alcalde ha acudido a mí como diputada a decir: “oye me está extorsionado” o alguna denuncia similar”, expresó.

Lidia Mezhua Campos confió que con la colaboración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia se logrará atender a fondo el tema | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

Destacó que se reunió con la fiscal para externarle la preocupación de los ciudadanos sobre el clima de miedo que prevalece entre la población, pues genera incertidumbre y genera parálisis social.