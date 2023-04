Red de Mujeres se lanza contra el "Plan B" y la falta de paridad

La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo en la República Mexicana A.C. acusó que la serie de modificaciones constitucionales emanadas del gobierno federal pretenden limitar las atribuciones al tribunal electoral en materia de paridad y con el llamado “Plan B” se ve afectada la democracia de las mujeres.

A través de un comunicado, la Red a nivel nacional recordó que las mujeres siguen luchando para que el "Plan B" en materia electoral se anule en su totalidad.

¿Por qué se oponen al llamado “Plan B”?

“No permitiremos que se dinamiten los cimientos de nuestras instituciones democráticas para regresar al antiguo régimen de partido de Estado que tantas vidas costó desmantelar. La propuesta emanada del Ejecutivo borra a las mujeres, borra a más del 50% de la población, por ello, rechazamos enérgicamente que nuestros espacios de representación se pretendan designar a discreción de los partidos políticos y su club de Toby y que se utilicen para cumplir con cuotas, las cuales todavía tienen el descaro de querer reducir”, expusieron.

Dijeron condenar el inminente pacto patriarcal y el atropello que se pretende dar con la regresiva propuesta de reforma constitucional, impulsada por la mayoría de las fuerzas políticas, que busca acotar las facultades del Tribunal en decisiones legislativas.

Destacaron que este acto impedirá el avance de los derechos en general y de las mujeres en particular, ya que, por ejemplo, no se podría nombrar a una presidenta del INE porque es una decisión legislativa.

Además, señalaron, si el Tribunal no tiene estas facultades con el pretexto de la división de poderes, el Ejecutivo podrá argumentar exactamente lo mismo para no acatar sus sentencias, “las consecuencias de esta limitación de facultades son imprevisibles, es momento de que las legisladoras que se vieron beneficiadas por la paridad y las acciones afirmativas, ahora defiendan la lucha feminista y refrenden su compromiso con estos logros que hicieron posible que ocupen una curul en esta Legislatura de la paridad y la inclusión”.

Destacaron que las mujeres siguen siendo subrepresentadas en el espacio político y ello se trata de una irrefutable, pero invisibilizada realidad que aqueja y duele.

“Hoy por hoy no gozamos de una paridad real y nos pronunciamos por ello desde nuestro discurso, pero también desde nuestras acciones como mujeres políticas. La plena participación política de las mujeres es urgente e infalible no sólo hacia el camino por la consolidación de uno de los pasos más importantes hacia la igualdad sustantiva sino hacia el garantizar la genuina existencia y fortalecimiento de la democracia paritaria en nuestro México lastimado”, expresaron.

Puntualizaron su pronunciamiento siempre será por lograr mejores y mayores condiciones de igualdad como un derecho humano.

“Nos pronunciamos por nuestros derechos político-electorales como llave hacia una sociedad inclusiva y por ende más prospera porque nosotras no aceptamos lo que como se nos ha hecho pensar no podemos cambiar, cambiamos lo que no podemos aceptar, hoy le gritamos al Estado que estamos hartas y lo hacemos como mujeres juntas e invencibles. Lo hacemos unidas en una sola voz y hacia una sola meta, estamos aquí para quedarnos, estamos reescribiendo la historia desde cada una de nuestras trincheras para gritar ni un paso atrás”, agregaron.