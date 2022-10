Critican diputados la liberación de acusados por homicidio de periodista veracruzano

Diputados y diputadas del Congreso local salieron en defensa de la Fiscalía General del Estado en torno al caso del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, registrado en Ixtaczoquitlán en agosto de 2021. A través de un desplegado, se pronunciaron en contra de la decisión del juez federal que otorgó un amparo que dio la libertad a tres personas señaladas por presuntamente participar en el asesinato del comunicador.

En el documento, firmado por el grupo parlamentario de Morena y legisladores aliados, se criticó el actuar de la justicia federal. "Diputados y diputadas de Veracruz al lado de la sociedad veracruzana recibimos con indignación y estupor la noticia de una nueva resolución de la justicia federal contra los intereses del pueblo al que debería servir", expone el documento.

Se reconoció que no es papel del Congreso local intervenir en un proceso judicial del que no son parte y, en su caso, "tampoco sería este el medio idóneo para combatir dicha resolución, pero no podemos, en nuestra condición de representantes populares, dejar pasar esta afrenta sin dejar constancia pública y enérgica de nuestra profunda decepción en este caso que niega a justicia a las víctimas, a sus familias y la sociedad".

Local "No se hagan guajes", dice Cuitláhuac García a jueces que liberan a presuntos delincuentes

Se destacó que el juez liberó a tres presuntos asesinos sin tomar en cuenta las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado, incluidos videos, argumentando que su presencia en el lugar de los hechos podría ser una coincidencia sin dar oportunidad de que se acreditara en un juicio.

"En los últimos cuatro años instituciones públicas de los tres poderes y sociedad de Veracruz nos hemos comprometido a un redoblado esfuerzo por erradicar la violencia, la inseguridad y la impunidad de nuestro hermoso estado", destaca.

Y se agrega: "Hoy somos uno de los 10 más seguros del país, según cifras nacionales, pero ese esfuerzo, lamentablemente, parecería ir contracorriente de las decisiones insólitas de quienes deberían velar por la justicia en el ámbito federal".

Este lunes autoridades de la Policía Ministerial confirmaron que Casto "N", Roberto Trinidad "N" y Ana Laura "N", quienes estaban detenidos por el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, obtuvieron su libertad, debido a un amparo.

El único que sigue bajo prisión preventiva es el regidor de Movimiento Ciudadano de Ixtaczoquitlán, Patricio Alejandro "N", alias "el Munra", detenido el 15 de abril de este año. Según lo informado, el amparo les fue otorgado debido a que no se hallaron pruebas que los involucraran con esos hechos, además de que al parecer hubo una mala integración del expediente realizado por la Fiscalía General del Estado.

Roberto Trinidad , Ana y Casto fueron detenidos el 12 de noviembre del año pasado con base en órdenes de aprehensión giradas por un juez de control.

Pese a ello, a casi un año de haber sido vinculados a proceso, un juez de Distrito los benefició con un amparo basado en el juicio 1098/2021 y sus acumulados 119/2021 y 01/2022 del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Veracruz, que los hizo salir de la cárcel.

Vuelve a leer: Feminicidios en Veracruz: cifras y recuento de los últimos 3 años

Jacinto Romero Flores fue asesinado a balazos en su automóvil por delincuentes que lo atacaron cerca de Potrerillo Pueblo, en Ixtaczoquitlán, el 19 de agosto de 2021. La FGE inició las investigaciones y con el apoyo de la Policía Ministerial identificó a los cuatro presuntos responsables y el caso fue turnado a la autoridad judicial.

Tras ser detenidos, a los cuatro se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pues fueron vinculados a proceso. Pese a ello, los tres recibieron el amparo que dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 362/2021.