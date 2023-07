¿Qué opinan legisladores locales sobre hechos de violencia en Tantoyuca? Hay diferencias

Opiniones encontradas generó en los diputados locales la quema de vehículos registrada este día en Tantoyuca, a cargo de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) tras la muerte de uno de sus integrantes.

Los legisladores de la oposición consideraron que estos hechos son muestra de la inseguridad que se vive en el estado, mientras que los integrantes de Morena señalaron que se trata de hechos aislados.

¿Qué expresaron los diputados locales?

El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Genaro Ibáñez Martínez, dijo que pese a los hechos de inseguridad en Tantoyuca, en Veracruz los hechos de violencia son aislados y no sé sabe cuando van a ocurrir.

"No se sabe cuándo van a ocurrir los delitos, hay delitos que a veces conmocionan a la población por la magnitud, pero no sabemos en qué momento van a ocurrir ni dónde", expuso

El representante de Morena, refirió que de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado varios delitos van a la baja en la entidad. En su opinión, la ciudadanía sí está observando una disminución de los delitos en la entidad.

"La población está evaluando las acciones de las autoridades de seguridad, se ha percibido que los delitos van a la baja y esto se debe a que las autoridades de procuración de justicia están haciendo su trabajo", dijo.

Por su parte, el legislador de Morena José Magdaleno Rosales Torres justificó que anteriormente se registraban asesinatos todos los días, "era normal antes para la gente, pero ahorita no estamos viendo cerros de cuerpos".

"Dicen que siempre hablamos del pasado, pero en el pasado sucedieron cosas horrorosas, nada que ver con lo que está pasando hoy, antes veíamos muertes, ya era normal para la gente, están pasando cosas, pero vivimos en una sociedad, hay gente que se dedica a la delincuencia", comentó.

Reconoció que debe existir una coordinación entre las corporaciones de seguridad de todos los niveles. "Obviamente van a pasar este tipo de situaciones, pero vamos a solicitar que haya coordinación, eso es lo que estamos pidiendo, cuando exista esto vamos a bajar el índice de inseguridad", manifestó.

El diputado del PRI Marlon Ramírez Marín consideró que la administración actual debe dejar de responsabilizar a los gobiernos pasados de las acciones de inseguridad que suceden en Veracruz.

"Me parece mediocre la manera de opinar, me parece que es algo que debieron haber superado, me da la impresión de que hablan de lo que no conocen, ya llegó el punto en el que no podemos permitir opiniones a la ligera, ya llevan cinco años en la administración", opinó.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación señaló que no se han utilizado los recursos en la contratación de policías, lo cual ha sido evidenciado.

"Lo que hoy estamos viendo es la muestra de que no se están usando los recursos y claramente cada vez más grupos organizados se están dando cuenta y lo que hacen es expresarse como lo han hecho en otros tiempos", expresó.

Consideró que estos hechos son reflejo de que los gobiernos están enfocados en campañas políticas, "estos temas se pueden resolver dialogando, pero se tiene que reconocer que existen".

¿Qué dijo el PAN de los actos de violencia?

El coordinador de la bancada del PAN, Enrique Cambranis Torres, afirmó que la seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población, debido a los hechos de violencia que se registran de manera frecuente.

“La estrategia para atender y garantizar la seguridad no ha funcionado, la falta de resultados ha permitido el avance de la delincuencia en la mayor parte del territorio nacional, sumado a que existe una situación delicada al interior de las instituciones encargadas de la seguridad”, comentó.

Consideró que en Veracruz ha faltado voluntad política y dialogo de las autoridades con sus representados.

“Hoy las autoridades están más ocupadas en desacreditar a quienes se manifiestan en contra de algunas medidas, que en establecer una ruta de dialogo y acuerdos con la ciudadanía", expuso.

La diputada de Movimiento Ciudadano Maribel Ramírez Topete refirió que es urgente que se convoque a un gran diálogo en el que participen expertos en materia de seguridad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los responsables de Seguridad para rectificar y mejorarla la estrategia de seguridad con la suma de la población.

Como vocal de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local mencionó que se debe hacer un llamado a fortalecer las Policías municipales y estatales.

"Debemos darles mejores equipos y sueldos, además de cuidar a sus familias. Dotar de dignidad policial, mejorar sus condiciones laborales convenios educativos y de salud", expresó.

Refirió que, además, se requiere que se les brinde apoyo socioeconómico a las familias de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.