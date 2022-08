Ataque armado no doblega a habitantes de Cosautlán; las historias

Los hechos violentos en Cosautlán de Carvajal no doblegan a sus pobladores ni son más fuertes que el arraigo a su tierra. Luego de que se diera a conocer que el pasado 21 de agosto fue asesinado a balazos un joven de 17 años frente a la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, varios de los lugareños han preferido no hablar del tema, mientras que otros aseguran que saben muy poco de lo ocurrido.

Para José las situaciones de riesgo se pueden tener en cualquier momento y la muerte puede ocurrir cuando menos se espera. “Un caso así puede pasar en cualquier lugar o momento, nada más de repente pasa un caso y ni sabe uno, yo vengo todos los días de una comunidad caminando y en el camino me puede pasar a traer un carro y ahí quedé, uno no sabe dónde va uno a morir, nadie sabe”, dijo.

Para él, los hechos de inseguridad no solo ocurren en su municipio pues diariamente hay registro de muertes en muchas partes del país.

Eso no nada más es aquí, también en Xalapa, en México cada día hay muertes y nadie sabe. A mí no me da temor y si algo va a pasar, pues va a pasar

María del Rosario, por su parte, opina que aun cuando las cosas se pongan complicadas, no pueden dejar todo su patrimonio que, en muchos casos, viene del trabajo de sus padres o abuelos.

“Ya somos de aquí, no podemos irnos y abandonar lo poquito que nuestros padres hayan tenido, y nada más por otras personas, que no sabemos realmente cómo estuvo la situación, vamos a andar por allá o salirse de su pobre casa y más habiendo familia de por medio ¿a qué los lleva uno a otro lado?, en otro lado peligran más”.

Asegura que si bien, hay situaciones que pueden causar temor, hay otros sitios del país donde puede ser peor y por lo menos están en un lugar donde se conocen unos a otros. “Aquí por lo menos ya conocemos a nuestra gente, por otro lado, si agarro mis cosas y me las llevo a México y allá es mucho más peligroso que aquí, allá está peor”.

Otros pobladores, aseguran que acuden a la cabecera municipal de vez en cuando y que en las localidades la vida es mucho más tranquila. Sin querer referirse al asesinato del joven de 17 años, hay personas que prefieren guardar silencio y no opinar, pues también hay temor de algunos sectores.

En la cabecera municipal se nota la presencia de elementos de la policía municipal, mientras se desarrollan las actividades diarias y comerciales con normalidad. Cosautlán de Carvajal es considerado con un grado de marginación medio. Según los datos oficiales, el 78.1 por ciento de la población vive en pobreza lo que representaría 12,735 personas.

¿Cómo se protegen de inseguridad en Coatepec?

Desde hace cuatro meses, vecinos de la calle Segunda de Morelos en pleno corazón de Coatepec se han “armado” con silbatos, cámaras de videovigilancia y lonas, advirtiendo a los delincuentes que están siendo observados, ante los constantes hechos de inseguridad de los que han sido víctimas.

“Zona protegida por vecinos vigilantes ¡Cuidado te estamos observando! Alto a la Delincuencia” se lee en las lonas que fueron colocadas en casi todas las viviendas de esa céntrica vía.

La señora Laura Ceballos, vecina del lugar, explicó que han sufrido robos y asaltos por lo que, ante la inacción de la autoridad decidieron organizarse y empezar a protegerse entre ellos mismos. “Hubo varios asaltos y se metían a los negocios, entonces en una ocasión, no nada más fue aquí, fue en varias casas, y vimos que se rompían las chapas y nos las quitaban, las tiraban y se iban las personas y se llevaban lo que encontraban”.

Ante esa preocupación, expuso que se unieron y formaron un grupo de whatsapp con el que buscan comunicarse de manera rápida ante cualquier situación sospechosa o de riesgo que observen.

“Tenemos un silbato y un contacto en el whatsapp para cualquier momento que escuchemos o veamos algo, nos avisamos entre los vecinos y estamos al pendiente de esto porque ya nos ocasionó muchos problemas”.

Entre todos adquirieron las lonas para colocarlas en las viviendas. Detalló que, aunque poco a poco ha ido dando resultados, recientemente volvieron a tener un nuevo robo, lo que los hace seguir alertas.

“Eran la 1 de la tarde y vimos como una persona de una taquería dejó una mesita de aluminio y vio como una persona se dio cuenta, la agarró y se la llevó. Nosotros tenemos varias cámaras que compramos entre todos y así nos percatamos”.

Señaló que, por estar en pleno centro del pueblo mágico, hay rondines de la policía, pero hasta ahora ello ha sido insuficiente.

Estos hechos, los obligaron también exigir al gobierno municipal que les pusiera luminarias por lo que esa calle es la que tiene mayor luz no solo de la zona sino de todo el municipio.

“Esta es la calle más iluminada que hay en Coatepec, tuvimos que ir al municipio constantemente para que se iluminara, y aparte los vecinos pusieron focos, entonces fue una de las cosas que hicimos”.

El grupo de whatsapp está conformado por cerca de 30 vecinos, quienes se han convertido en sus propios guardianes para tener un poco más de confianza de estar en sus casas y poder salir con tranquilidad.

Otros vecinos dijeron que solo de esa forma han logrado que los delincuentes "le piensen dos veces" antes de querer irrumpir en sus viviendas. “Ya ahora nos sentimos con más tranquilidad porque la misma gente dice ‘ah es la calle más iluminada’ y la verdad sí, en la noche se ve muy iluminada”, agregó Laura.

Refirió que, en 25 años de vivir en ese lugar, nunca antes habían tenido que enfrentar un problema de inseguridad como el que ahora buscan atacar. “Hace poco empezaron los problemas un poquito más fuertes y más fuertes y fue cuando decidimos hacer ese grupo”. Aseguró que, si bien la autoridad tiene el deber de resguardar a la población, la sociedad debe unirse y organizarse para sumarse a ello.

“Nos unimos, hacemos comités, yo creo que es la única forma en que nosotros podemos ayudarnos entre todos los vecinos, para lograr que esto funcione porque si dejamos todo a la autoridad, la autoridad no va a poder con tantos problemas que hay, somos parte y como ciudadanos debemos ser responsables y tener el interés para poder ayudar a otras personas”.