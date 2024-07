¿Qué pasa con el cambio de gobierno y la economía? Contador explica puntos clave

Veracruz, Ver.- Ramón Ortega Díaz, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, afirmó que las proyecciones económicas para el próximo año son alentadoras.

¿Qué pasará con la economía tras el cambio de gobierno?

Señala que pese a que se tendrán algunos momentos de incertidumbre, pues aunque existe una desaceleración en la economía, esta no es exclusiva de México sino una situación global.

El especialista señaló que con el cambio de gobierno se vendrá una reorientación del gasto público que resultará favorable, pues se dejará de destinar presupuesto que antes se enviaba a megaproyectos como el Tren Maya, para cubrir otros gastos que darán movilidad a la economía.

“Están apostando a reorientar el gasto, ya no sería en los programas insignias de esta administración como el Tren Maya, y de ahí, de reorientar el gasto, gasto social, gasto de pensiones, pago de deuda, de intereses, que quede para infraestructura, para los demás programas y puesto no genere un déficit fiscal que afecte no solamente en México, su calificación, la situación de Pemex y que nosotros como mexicanos tengamos menos capacidad económica y eso genere a la larga una situación inflacionaria”, explicó.

También lee: Economista opina sobre disminuir la jornada laboral para mejorar la vida personal de trabajadores

¿Por qué las elecciones en EU influyen en la economía de México?

Del mismo modo, Ortega Díaz indicó que las elecciones en Estados Unidos podrían influir en la economía de México, pues ya ocurrió cuando Donald Trump fue electo presidente y podría ocurrir nuevamente.

En este mismo sentido, recordó que en cada cambio de gobierno se ven efectos en el tipo de cambio, por lo que esto podría generar fluctuaciones entre el peso y el dólar que estarían dentro de lo normal.

Por otra parte, el especialista urgió a que el próximo gobierno piense en una reforma fiscal para reducir el déficit recaudatorio, pero al mismo tiempo bajando el porcentaje de la tasa de impuestos general.

Local ¿Qué pasará con la economía tras las elecciones 2024? Académico habla del panorama próximo

“Se tiene que bajar la tasa de impuesto, en EU es de 21 por ciento, en México es del 30 por ciento, no somos competitivos”, explicó.

Añadió que en otros países se están quitando las extensiones fiscales y se deben de analizar situación como herencias, legados, donaciones, que en otros países se grava porque quienes más se ven beneficiados son quienes más dinero tienen.

“Económicamente vivimos una etapa de desaceleración, en todos los países, México no es ajeno. La parte tributaria si bien ha tenido mayores ingresos, la OCDE ha puesto que México está en los últimos lugares en recaudación tributaria con relación al PIB, esto nos llama mucho la atención porque la recaudación es alta, uno pensaría que el nivel de impuesto es muy elevado, pero estamos en el quinto lugar y también ha ido avanzando México”.

Finalmente, el representante de los contadores se pronunció en favor de la creación de la Agencia de Transformación Digital que propuso la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ya que esto reducirá los trámites burocráticos, aunque indicó que faltará ver cómo incluirá en el ámbito tributario.