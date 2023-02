¿Qué pasará con derechos electorales de Rocío Nahle?

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, refirió que los derechos de las personas que deseen participar como candidatas a la gubernatura del Estado permanecen a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"De entrada no (afecta los derechos), finalmente lo que determina la Suprema Corte de Justicia es que para poder contender al cargo de gobernador tienes que cumplir con los requisitos, ya sea ser originario o acreditar una residencia efectiva de cinco años", expuso.

Cuestionada sobre la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la fracción III de la Constitución Política local en la que se señalaba que una persona podría considerarse veracruzana al tener hijos nacidos en la entidad, parte de la denominada "Ley Nahle". Ante ello, la consejera señaló que dicha reforma iba en contradicción a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política federal.

"En libertad de jurisdicción le corresponde al Congreso determinar las reformas Constitucionales que consideren oportuno, en su momento tomaron las consideraciones o motivos porque todo ley tiene un marco legal, pero también una motivación, entonces preveo que tuvieron una motivación en esos términos. Hay una revisión y la Corte determina que en un análisis integral en el ámbito federal con la. Constitución local hay una contradicción porque contraviene a un artículo de la Constitución", dijo.

¿Qué es lo ideal para acreditar la residencia?

En torno a la comprobación de la residencia efectiva, Delgadillo Morales indicó que la ley señala que evidentemente ello va concatenado con la acreditación de un domicilio mediante una credencial de elector.

"En el caso de la acreditación de residencia lo ideal es la credencial de elector, hay algunos otros mecanismos como las constancias de residencia que emiten las autoridades municipales, pero lo ideal sería la credencial de elector", expuso

Puntualizó que los requisitos para ser candidato a gobernador son: Ser veracruzano por nacimiento o comprobar residencia efectiva de cuando menos cinco años, tener 30 años cumplidos el día de la elección, no ser servidor público del Estado o la Federación, no ser militar en servicio activo, no pertenecer a algún culto eclesiástico o religioso, y no tener antecedentes penales.

Por otra parte, recordó que en noviembre próximo inicia la preparación del proceso electoral para el 2024 con la instalación del Consejo General.

Posteriormente, el año próximo, los partidos políticos deberán iniciar su proceso de selección, derivado de la convocatoria que emita el OPLE.

A la fecha, dijo, ocho partidos políticos tienen registro en la entidad; sin embargo, se deberá esperar a que se determine si van en alianza o de forma unitaria en los comicios del próximo año.

"Partidos políticos son ocho los que están en la mesa, se esperará a la postulación de candidatos y de los que vayan en coalición, lo cual se establecerá a partir de las convocatorias establecidas para el procedimiento", agregó.

¿Fue una pifia la reforma política?

El abogado electoral, Pedro Pablo Chirinos Benítez, consideró una pifia la reforma a la Constitución Política de Veracruz promovida por Morena con la que se buscaba reconocer como veracruzanos a padres de hijos nacidos en la entidad.

Indicó que lo que se hizo desde el Congreso local no tendría porque tener un impacto en la posible candidatura de Rocío Nahle García o el propio Ricardo Ahued Bardahuil, quienes no son originarios de Veracruz, pero ante la residencia podrían contender por la gubernatura.

Explicó que en todo momento la reforma que se votó en agosto del 2022, a propuesta de la diputada Magaly Armenta Oliveros de Morena, era innecesaria y no tenía implicación alguna con la posibilidad de postular como candidata a Rocío Nahle García, Secretaris de Energía.

Ante ello, lamentó la campaña de desinformación que se generó a nivel nacional. “Ella no necesitaba de esta reforma para poder contender. Lo que sucede es que los acomedidos, les llamo yo, hicieron esta propuesta como para darle un plus de garantizar la ciudadanía veracruzana (a Nahle) lo que no es un requisito indispensable, sin el cual no pudiera ella llegar a ser candidata”, expuso.

Detalló que existe una dicotomía o diferencia entre la Constitución de Veracruz y la Constitución general, pues en la federal se contempla, en su artículo 116, que para ser candidato a gobernador se requiere ser nacido en la entidad, o tener una residencia efectiva de cinco años.

Refirió que en el caso de la ley local, dice que debe ser veracruzano y con residencia efectiva de cinco años; sin embargo, la Constitución de Veracruz no puede estar por encima de la federal, razón por la cual, dijo, nunca estuvo en riesgo la candidatura de Nahle García.

Recordó que por ello la actual funcionaria ya compitió por la diputación federal de Coatzacoalcos, y en este momento es senadora con licencia, debido a que logró un amparo federal que le permitió contender por el Estado de Veracruz.

“Ellos (Morena) hacen esta reforma para garantizar que ella tiene su ciudadanía veracruzana, pero eso no es necesario, las mentes maestras del Congreso de Veracruz buscaron dar más abanico para ser veracruzana, pero, olvidaron que la Constitución federal ya le daba un mayor privilegio para el goce de sus derechos político-electorales, entonces se tiene que aplicar la norma que más le beneficia, lo que hizo el Congreso fue una reforma inútil”, argumentó.

El abogado lamentó que desde el Congreso de Veracruz se promuevan leyes que son inconstitucionales:

No nos podemos acostumbrar a este nivel de discusiones, de rebotes, pifias y exculpaciones

Planteó que otro personaje político que estaría en la misma condición que Rocío Nahle García, es Ricardo Ahued Bardahuil, actual alcalde de Xalapa, que, incluso, aparece en las encuestas de Morena como posible candidato.

Al referirse a Sergio Gutiérrez Luna, dijo que podría adolecer del requisito de residencia, pues desde hace años no vive en Veracruz, pues llegó al Congreso Federal por vivir en la Ciudad de México, es decir, no representa a la entidad.

Nada le impide a Nahle su candidatura: Morena

El representante de Morena ante el OPLE de Veracruz, Gabriel Zúñiga Ovando, aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le impide a la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, contender por la gubernatura del Estado.

Refirió que por el hecho de ser mexicana de nacimiento, la Constitución general de la República le permite participar en dicha contienda electoral que se efectuará el próximo año.

Indicó, además, que Nahle García obtuvo una sentencia en el 2016, a través del Juicio de Controversias 23/2016, que la exime de cumplir con el requisito de “haber nacido en el estado de Veracruz”.

Por esta razón, dijo podría contener por la gubernatura de Veracruz en caso de que la encuesta así lo decida y defina. En su opinión, hay personas que buscan engañar a la ciudadanía afirmando que no podrá contender para la gubernatura en el proceso electoral de 2024.

"Son dos cosas muy distintas y hay quienes quieren engañar a los ciudadanos, lo que la Suprema Corte resolvió ayer fue invalidar la reforma legal que permitía ser veracruzanos a los padres con hijos nacidos en Veracruz y no invalidar o impedir una posible candidatura a la gubernatura de la Secretaria Rocío Nahle, eso está muy claro", expuso.

Recordó que será la encuesta del partido la que defina quién será el o la candidata que representará a Morena en los comicios que están por venir.