¿Qué pasará con el agua del Río Pánuco? Cuitláhuac García asegura que la decisión es de la Conagua

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinará si se aprueba un proyecto para llevar agua desde el río Pánuco a Nuevo León.

En conferencia de prensa, señaló que mediante un proyecto de concesión a un particular no se realizará este proyecto, pero si hay otra forma de inversión no tendría problema en que se lleve a cabo.

Descartó que el consorcio Empresarial Mexicano, formado por cinco empresas, y que ganó la concesión de 2014 con el proyecto Monterrey VI, quien vaya a realizar este proyecto.

Cuestionado sobre el tema luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que sí se llevará a cabo el proyecto para trasladar agua del río Pánuco a su estado, el mandatario estatal refirió que es un tema que debe analizar la Conagua bajo la directriz del presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no se haga a través del proyecto Monterrey VI.

“Es una decisión de Conagua y sigue la directriz del presidente de la República, que ya manifestó su opinión y es en el sentido de que ayudará a proporcionar agua a Monterrey, pero no a través del proyecto multimillonario que fue aprobado en los gobiernos anteriores, por lo tanto, está pendiente, ellos van a decidir la forma de cómo ayudar, pero no es a través del proyecto”, dijo.

Indicó que se trata de una decisión que estará en manos del organismo nacional, “no creo que Conagua vaya a diferir del Presidente que dijo que no es a través de ese proyecto, pero tendrán que buscar la forma”.

Manifestó que dada la magnitud de la inversión que se requiere para entubar el agua y llevarla a ese estado, es muy probable que ya no le toque a su administración atender el tema | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No es a través de ese proyecto porque es prestarse a la concesión malévola, de la cuales había duda por falta de ética, estoy de acuerdo con el Presidente porque es razonable no prestarse a una concesión de negocio, de un particular y un proyecto que iba a endeudar y atar a Nuevo León, por qué no dárselo al Gobierno”, expresó.

Manifestó que dada la magnitud de la inversión que se requiere para entubar el agua y llevarla a ese estado, es muy probable que ya no le toque a su administración atender el tema.

“Es un proyecto carísimo que no se va a ejecutar en los próximos dos años, si se hace realidad tal vez ni nos toque, estamos tranquilos, no va a ser en estos años, en esta administración”, comentó.

El mandatario fue cuestionado ya que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que sí se llevará a cabo el proyecto para trasladar agua del río Pánuco a su estado | Foto Archivo: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Destacó que la entidad cuenta con agua, por lo que no habría problema en enviar a otra entidad, “Veracruz cuenta con el 30 por ciento del agua a nivel nacional, por lo que no hay problema en que si se diera algún otro permiso se podrá apoyar”.