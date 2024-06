¿Qué pasará con sus hogares? Familias afectadas por caída de muro en Xalapa 2000 esperan dictamen

En la incertidumbre se encuentran las 16 familias que resultaron afectadas por la caída del muro de contención, que está detrás de los edificios Tecaxitli, de la Unidad Habitacional Xalapa 2000; este viernes les darán los resultados del estudio que realizaron los ingenieros de PC Estatal con los que se sabrá la magnitud del daño que ocasionó el desplome del concreto.

¿Qué dijeron las familias afectadas por la caída del muro de contención en Xalapa 2000?

Mientras tanto, los edificios J y K están deshabitados por seguridad, expresaron Minerva García Campos y Pedro Reyes, personas que resultaron afectadas por la caída del muro, quienes además piden a las autoridades les brinden el apoyo para recuperar su vivienda que durante 15 años pagaron.

Las 16 familias de los dos edificios más afectados se encuentran en incertidumbre igualmente que el edificio en el que habitan | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“A las autoridades les digo que nos den el apoyo; ya son dos veces que hay un derrumbe y nos toca a nosotros; uno antes que pusieran el muro y ahora nuevamente se volvió a deslavar. Ahorita saqué los muebles, porque no podemos seguir ahí, porque el día que se produjo el derrumbe estuvo fatal, fue más que un temblor que movió el edificio”, recordó la señora Minerva.

Mientras tanto, don Pedro Reyes comentó que su edificio resultó con pocos daños, sin embargo, está apoyando a sus vecinos que tuvieron más afectaciones.

¿Qué les dijo el alcalde a las familias afectadas en Xalapa 2000?

Explicó que en la reunión que tuvieron con el alcalde de Xalapa, dijo que el edil les daría un apoyo a los más afectados y fue de 5 mil pesos. Además, señaló que PC Municipal realizó un estudio en el que señala hay un riesgo, sin embargo, esperan el dictamen que de Protección Civil Estatal por lo que remarca, hay incertidumbre, pues dice, podría haber reparación o reubicación de los más afectados.

La señora Minerva expresó que vio publicaciones que Ricardo Ahued ya dio 5 mil pesos “para buscar un lugar donde vivir, pero no nos dio para el flete que es caro”.

Comentó, que realizarían una junta entre las personas que resultaron afectadas con autoridades, sin embargo, no se realizó, pues dijo la reunión debía ser con las personas que colocaron los estacionamientos en la parte de arriba qué fue lo que supuestamente provocó los daños.

“Por esto que estamos viendo es una incertidumbre muy grande y esperamos que mañana el dictamen nos diga qué va a pasar, pues realizaron una evaluación de los daños y se sabrá si los edificios son habitables o no”, indicó la señora.

Además, puntualizó que las autoridades no les han dado ninguna opción solamente el apoyo que les dio el Ayuntamiento, “esa es la única opción ir a pagar renta mientras ellos ven que se realizará y no sabemos si tardará un mes o dos meses”.

Pedro Reyes señaló que el Ayuntamiento agilizó la entrega del dictamen que hizo, ya que en la reunión determinaron que les darían el apoyo mientras realizaba el estudio por parte de ellos “y podría tardar de 15 días a un mes”, pero recibieron los resultados con prontitud, por lo que la entrega de 5 mil pesos, sería la única aportación que recibirán por parte del municipio.

Ahora dijo que esperan directamente que Protección Civil Estatal le de este viernes el resultado, “entonces estamos esperando todos, porque yo estoy en riesgo igual, gracias a Dios, no le pasó nada a mi edificio, pero estamos en riesgo, porque estamos aproximadamente a 10 metros de distancia de las afectaciones”.

Asimismo, agregó que las 16 familias de los dos edificios más afectados se encuentran en incertidumbre igualmente que el edificio en el que habitan, ya que no saben qué respuesta recibirán este viernes con el dictamen que realizaron los ingenieros de Gobierno del Estado.

“Es una incertidumbre acostarse a dormir y le dije al presidente municipal que nosotros estábamos ahí apoyando a nuestros vecinos, y también queremos saber qué nos depara a nosotros más adelante, porque no queremos que solamente le den una pintada y lo dejen bonito. Lo que queremos es que lo reparen correctamente, porque no queremos que nuevamente se derrumbe y queremos que nos den una certeza de que estará bien y si no se puede habitar igualmente que nos digan para moverse”.

Pedro Luna Sánchez y Pedro Romero, también habitantes de los edificios afectados igualmente coincidieron en que están en incertidumbre, por lo que quieren una respuesta, porque dijeron no tener dinero para estar pagando renta.

Además, señalaron que no hay un programa o proyecto del municipio para ayudarlos, es por eso que señalaron que se encuentran igualmente en espera del veredicto de PC Estatal.

En uno de los edificios continúa habitando, el señor Manuel Rodríguez Landa, quien dijo se mantendrá en ese lugar hasta que el material que cayó atrás del edificio que habita sea removido por las autoridades.

“Aquí voy a permanecer hasta que quiten la tierra que cayó atrás del edificio. Ya no puedo decir nada, ya todos los vecinos han dicho lo suficiente, ahora lo que queremos es que las autoridades hagan su trabajo y nos apoyen, porque nuestro patrimonio es donde hemos vivido por muchos años”, concluyó.