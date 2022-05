¿Medicamentos en bodegas están caducos? Gobernador declara

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que sí se tienen medicamentos en bodegas de la Secretaría de Salud, ya que se juntaron dos compras consolidadas, por lo que el INSABI encontró 884 mil fármacos resguardados.

En conferencia de prensa, indicó que se requiere una “distribución eficiente” de los medicamentos que se encuentran almacenados; sin embargo, dijo, que nunca ha existido la intención de no entregarlos a los hospitales o no hacerlos llegar a los pacientes.

Te puede interesar: En pandemia hubo 60 mil nuevos casos de diabetes, ¿cómo los detectaron?

“Nos llegaron muchos medicamentos, pero se trabaja en distribuirlos desde antes de que el INSABI supervisara las bodegas, lo que podemos asegurar es que el total de esos medicamentos sirven, no están caducos”, dijo.

Local Ante lo delicado del caso de Viridiana, no se puede emitir comentario alguno: Gobernador

Al afirmar que la información emitida por el INSABI fue tergiversada por algunos medios de comunicación, el mandatario estatal afirmó que ya se busca implementar un sistema de distribución específico avalado por el propio organismo federal.

“Es falso que se haya dicho en la nota del INSABI que haya medicamentos oncológicos caducados, se cuenta con el medicamento en bodegas porque se juntaron dos compras consolidadas. Nos está advirtiendo el INSABI que nos llegaron muchos y que tenemos que acelerar la distribución”, expuso.

Mencionó que en el comunicado del propio INSABI no se menciona en ningún lugar que hay medicamentos caducos en la entidad.

“En algunos casos no se contaba con el medicamento y nosotros lo compramos los tratamientos para dar el servicio a cada paciente que lo requería. Se tergiversó en algunas notas maliciosamente lo que ahí se expresó, ni se dijo que había medicamentos oncológicos caducados, ni que no se estaban entregando".

Además "lo que estábamos diciendo es que se estaba distribuyendo, en el caso de los oncológicos cuando no había una fórmula, esta se adquiría por el Estado de manera pronto y se implementó una atención personalizada en cada caso, para que todas las personas tuvieran tratamiento”, argumentó.

Local Con ganancias de rifa de auto clásico, se comprará medicamentos oncológicos

Destacó que ya se trabaja en un programa de distribución para que los medicamentos lleguen a donde se requiere en los tiempos establecidos, además de que se aplica una supervisión con la cual se detectará cualquier anomalía que pudiera registrarse.

“En ningún lugar dice que se caducaron, llegaron más porque el Presidente instruyó a que se compraran más y los estamos distribuyendo. Se juntaron dos compras consolidadas y nos ponemos de acuerdo con el INSABI para la distribución, incluso de reposición. Lo que hay que hacer es implementar una distribución eficiente y en eso estamos trabajando”, agregó.