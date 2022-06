Ya pasó un mes: Exigen localizar al director de la Policía Vial

Veracruz, Ver.- En un grito desesperado familiares, amigos y compañeros de trabajo exigen a las autoridades del gobierno del estado y de la Fiscalía localizar a Juan Alan Cuetero Meza director de la Policía Vial en Veracruz a casi un mes de reportarse como desaparecido.

En una marcha convocada por la familia, Lydia Enriqueta Meza López, madre de la victima, refiere que desde su desaparición no han tenido noticias del elemento a pesar del compromiso de las autoridades de encontrarlo.

En medio de lágrimas expresa que estos días han sido de mucha angustia pero que su corazón de madre le asegura que su hijo se encuentra vivo.

Local Ofrecen $150 mil para quien ayude a localizar a director de la Policía Vial

“Nadie se ha acercado a nosotros, ni para pedir recompensa, yo he pedido apoyo, he hecho videos pero ninguna autoridad nos ha dado respuesta de su paradero, no sabemos cómo va la investigación. De hecho queremos acercarnos al gobernador y a la fiscala para que nos rindan informes; en casa lo estamos esperando, tiene su esposa y su hijo”, declara. Indica que hay una recompensa de 150 mil pesos para quien aporte datos acerca del policía. Al contingente de amigos y familiares se sumaron compañeros de la Policía Estatal a bordo de patrullas para hacer eco en la demanda de buscarlo.

Vestidos de blanco los marchistas partieron desde la intersección de bulevar Ruiz Cortines con Ávila Camacho y se congregaron en la plaza de la Soberanía para lanzar consignas en protesta para que aparezca.

¿Qué pasó con Juan Alan Cuetero Meza?

Juan Alan Cuetero Meza de 32 años desapareció el domingo 29 de mayo cuando se dirigía a la iglesia ubicada en la colonia Pancho Villa. Al momento de su desaparición Alan se encontraba en descanso por incapacidad debido a una lesión en el brazo.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) emitió una ficha por la desaparición de Juan Alan Cuetero Meza "El Archi" el lunes 30 de mayo de 2022, un día después de que el policía fue privado de la libertad.

Ficha de Juan Alan Cuetero Meza que fue boletinada para su hallazgo |Foto: Cortesía Gobierno |

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó su plagio luego de que se montó un operativo para localizarlo. Tras la búsqueda fue hallada su unidad en el municipio de Emiliano Zapata y sus equipos telefónicos en Santa Fe en la ciudad de Veracruz.

Desde su desaparición elementos de la dependencia estatal resguardan la casa de los familiares del joven policía quien tenía cinco años laborando en el área de la seguridad.