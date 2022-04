Le componen corrido al periodista Milo Vela y Tribunal del Pueblo aborda su caso

El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas -dependiente del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)- se reunió ayer en la Ciudad de México para analizar impacto de los ataques sistémicos contra periodistas en México.

Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, fue el encargado de presentar la primera de las tres audiencias en las que se acusará a los Gobiernos de México, Sri Lanka y Siria por incumplir con su obligación de procurar justicia en los asesinatos de Lasantha Wickramatunga, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji.

Durante el primero de los dos días de trabajo del Tribunal en México se escucharon testimonios de comunicadores mexicanos así como de autoridades encargadas de la atención a periodistas sobre la situación de seguridad de los periodistas en el país.





En presencia de familiares del periodista Miguel Ángel López Velasco así como de periodistas veracruzanos, la procuradora del Tribunal de los Pueblos Almudena Bernabeu recordó que la entidad ha sido el estado con mayor número de periodistas asesinados en el país. En ese sentido, detalló que en 20 años en México han sido asesinados más de 150 periodistas, 8 de ellos en los primeros tres meses de este 2022.

“Algo está cambiando en el mundo y yo no quiero que cambie, es decir, es pensar que el periodista es una molestia, que es algo que se puede manipular, es una ficha de cambio, algo que se ha pormenorizado a niveles impensables. Tiene que ver con desarrollo de redes sociales, en los intereses geopolíticos, pero en todo caso creo que no somos conscientes en lo colectivo de quién es el periodista y qué representa en las sociedades en las que todos queremos vivir", dijo.

Caso "Milo Vela"

Se espera que este miércoles, en su segundo día de la Audiencia de México, el tribunal se dedique al caso emblemático de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), periodista de Veracruz.

Cabe recordar que López Velasco fue asesinado el 20 de junio de 2011 luego de que personas no identificadas irrumpieron en su casa. Durante el ataque también fue asesinada su esposa Agustina y su hijo Misael.





Luego de conocer del caso de Milo Vela, el tribunal sesionará en La Haya, Países Bajos para conocer del asesinato del periodista Lasantha Wickrematunge en Sri Lanka y del periodista Nabil Al-Sharbaji en Siria. Finalmente, la audiencia de cierre del Tribunal tendrá lugar en La Haya el 20 de junio y en ella, el panel de jueces pronunciará una sentencia preliminar. Si los países imputados decidieran ejercer su derecho a la defensa, podrán hacerlo durante esta audiencia.

Cabe destacar que el Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas convocado por el Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene autoridad legal formal y, por lo tanto, derivan su poder del carácter público de los procedimientos, los participantes y la integridad de los métodos empleados.





Vivir Quintana recupera a Milo con música

La cantautora Vivir Quintana dio a conocer “El Corrido de Milo Vela”, tema que aborda el asesinato del periodista veracruzano cometido en 2011 junto a su esposa y su hijo. “En un país donde se le canta a los que violentan y silencian, creamos un antinarcocorrido para darle vuelta a la historia de siempre”, señaló la artista.

La autora de “Canción sin miedo”, destacó que con el anticorrido del periodista Miguel Ángel López Velasco se busca que, en lugar de glorificar a los criminales, se rinda homenaje a los verdaderos héroes heroínas: las y los periodistas asesinados por buscar la verdad.

El tema ya está disponible en las plataformas digitales y fue presentado en el marco de la audiencia que el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas llevó a cabo en México y en la que se aborda el caso emblemático de López Velasco.

“Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz, una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11, se que te acuerdas bien tú”, dice la canción. “López Velasco apellido, Miguel Ángel fue de nombre, aquel gran comunicante que se marchó con honores pero su vida arrancaron junto a dos de sus amores”, añade.

En la letra de la canción, Vivir Quintana recuerda que en México el oficio del periodismo es considerado como de alto riesgo y que para cualquier periodista la vida es peligrosa cuando se buscan verdades. Además, en el video, realizado en colaboración con Reporteros sin Fronteras se pueden apreciar los rostros de Rubén Espinoza, Anabel Flores, Moisés Sánchez, Regina Martínez, todos ellos asesinados en Veracruz.

“Sigue la pluma encendida, de Milo, Gabo y Yolanda, a la verdad no se mata aunque le arranquen palabras. ¿Dónde estará la justicia? ¿Dónde el gobierno no manda? Hay almas que no se apagan, aunque las quieran callar, hay de las que son eternas aunque se las trague el mar, como las de MiloVela que alumbran la libertad”, concluye el anticorrido.