Recuerdan a Milo Vela, periodista asesinado en el capítulo negro de la historia de Veracruz

Veracruz, Ver.- Con fotografías de periodistas veracruzanos asesinados se develó la placa en conmemoración a Miguel Ángel López Velasco mejor conocido “Milo Vela” acribillado junto con su familia el 20 de junio del 2011.

Sin importar la lluvia que inundó el cielo veracruzano y que provocó la cancelación de eventos municipales, amigos, familiares y algunos comunicadores se dieron cita en la calle de José S. Montero entre Esteban Morales y Francisco Canal para recordar a los compañeros quienes forman parte de ese capítulo negro de la historia de Veracruz, cuando Veracruz pasó a ser el estado más peligroso para ejercer el periodismo.

Junto a la placa fueron colocadas las fotografías de personajes como Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Regina Martínez, Rubén Espinosa y algunos otros.

El asesinato del reportero y columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco junto con su esposa Agustina Solana y su hijo Misael fue tan solo el inicio de una estela de dolor y ataques contra la prensa, pues según las versiones que han corrido un comando armado ingreso a su vivienda para acabar con la vida de las tres personas.

¿Qué periodistas han asesinado en Veracruz?

Posteriormente en la madrugada del 26 de julio, apenas un mes después del asesinato de López Velasco, su compañera Yolanda Ordaz de la Cruz también fue asesinada luego de que se confirmó que el cuerpo hallado de una persona en la calle de Habaneras del fraccionamiento Virginia correspondía a la periodista.

En abril del 2012, la periodista Regina Martínez corresponsal de Proceso fue asesinada y una semana después también se reportó el asesinato de otros tres periodistas, dos de Notiver y uno del diario AZ en la ciudad de Veracruz.

Se trataba del fotógrafo Gabriel Huge Córdova y su sobrino Guillermo Luna que colaboraba en el Notiver y Esteban Rodríguez; los tres fueron encontrados en un canal de aguas negras en el municipio de Boca del Río.

Tres años después el 31 de julio, Rubén Espinosa reportero grafico que había huido de Veracruz por la violencia contra periodistas, fue asesinado en un domicilio de la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Amigos, familiares y algunos comunicadores se reunieron para develar la placa en conmemoración a Miguel Ángel López Velasco | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Estos periodistas son algunos que fueron asesinados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero la lista de comunicadores víctimas sigue presentándose.

Veracruz se considera el estado más peligroso para ejercer el periodismo, según Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos a periodistas desde el 2000 y 31 de estos se han cometido en Veracruz.

Tan solo en el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se contabilizan siete asesinatos: Celestino Ruiz del Gráfico de Xalapa; María Elena Ferral corresponsal del Diario de Xalapa; Julio Valdivia del Mundo de Córdoba; Jacinto Romero conductor de Oriesterio F.M; José Luis Gamboa Arenas de Digital Inforegio y Yesenia Molinedo Falconi directora del portal El Veraz y su camarógrafa Sheila Johana Olivera asesinadas apenas en mayo de este año.

¿Cómo va la investigación por el crimen del periodista Milo Vela?

A once años del asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco conocido como "Milo Vela" junto con parte de su familia, su hijo Miguel Ángel López Solana señala que el caso continúa en la impunidad y pide a las autoridades hacer algo.

Durante la develación de una placa en memoria del periodista, su esposa Agustina Solana y su hijo Misael López Solana quienes fueron asesinados en su hogar ubicado en la colonia López Arias de la ciudad de Veracruz, Miguel Ángel López expresa que la investigación por el caso de su familia está congelada.

“El caso sigue en la impunidad nosotros estamos tratando de que continúe porque está congelado, pero estamos tratando que se reactive toda esta investigación, tenemos una compañera licenciada que se está encargando jurídicamente de todo el proceso, por la secrecía de la investigación yo no puedo ir tan profundo, pero estamos tratando de empujar para que el caso se reactive”, indica.

El también reportero gráfico pide a las autoridades de la Fiscalía hacer algo para dar con la verdad de este caso.

En su opinión, el gobierno federal sigue empleando una mala estrategia que ha permitido que sigan los asesinatos contra periodistas.

“Es terrible que las cifras sean alarmantes, que sigan siendo rojas y no es algo que queremos seguir viendo, no queremos seguir derramando lágrimas por más compañeros desaparecidos o que les arrebaten la vida, no es algo bueno que continúen las cifras al alza”, agrega.

Tras el asesinato de su padre, López Lozana se refugio en Estados Unidos bajo el esquema de asilo político y ahora cuenta con la ciudadanía.

En ese tenor, el entrevistado explica que se trabajará en la creación de un colectivo de apoyo para que familiares que han pasado por esta situación se den ánimos entre todos.

“Se logró el objetivo que era obtener el asilo político y luego la ciudadanía y ahora es momento de regresar de donde somos, apoyar a mi familia, apoyar a todos con un colectivo no solo para los que han perdido un familiar”, expone,

Durante la develación de la placa que se ubica en la calle Julio S. Montero, López Lozana recuerda a su padre y a su hermano como profesionales de la comunicación, siempre buscando la noticia en el momento que se presentaba el hecho.

“Mi hermano y mi padre se desvivía por la información todo el tiempo estaban buscando la información, a ellos les importaba mucho tener eso que era la noticia de último momento que era lo que hacía fuerte a Notiver, agradezco el apoyo de Notiver en estos momentos tan difíciles".