Reportero acusa intimidación de autoridades de Platón Sánchez; los detalles

Veracruz, Ver.- El periodista veracruzano Joel Cruz Argüelles estableció comunicación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) luego de denunciar un intento de intimidación por parte de autoridades del municipio de Platón Sánchez.

El comunicador con experiencia en radio denunció públicamente que ha recibido amenazas, sin embargo, todas han recaído en su familia, quienes habitan en ese municipio.

Te puede interesar: Necesario revisar estrategias de seguridad: Arquidiócesis reprueba asesinato de sacerdotes jesuitas

Explica que se le ha advertido a su familia que el alcalde Guilebaldo Flores López está investigando al reportero quien radica en Veracruz donde trabaja para una im Local Heroica Escuela Naval Militar celebra su 125 aniversario portante radiodifusora.





“A partir de las columnas y notas periodísticas vertidas en este espacio, las autoridades municipales de Platón Sánchez, han intentado intimidarme a través de mi familia. Al menos tres veces, de forma perversa y a través de terceros, le hacen llegar a mis papás la versión de que el alcalde, Guilebaldo Flores, “anda investigando a su hijo” o que “quiere saber quiénes son los papás de Joel”, fue lo publicado en su perfil social.

Ante esto, indicó que estableció comunicación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para hacer de su conocimiento la situación.

Aseguró que el organismo ofreció su respaldo, incluso hasta legal por lo que de ser necesario procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cruz Argüelles responsabiliza al presidente municipal sobre cualquier situación que le ocurra a él o a su familia. “De entrada, cualquier cosa que le pase a mi familia o a mí, responsabilizo al presidente municipal de Platón Sánchez”, expone.

Pide que se le deje hacer su trabajo que ha llevado siempre con profesionalismo. “Yo no voy a agachar la cabeza, como le gusta, y tampoco me voy a dejar. Las publicaciones lo pueden incomodar pero nunca han sido ofensivas. No me he metido con ningún familiar. Lo escrito ha sido verificado. Y recuerde que las críticas son parte de nuestra democracia”, es parte de su publicación.