Discriminación a personas sordas en Veracruz no desaparece; estos son los retos que enfrentan

Las personas sordas son discriminadas diariamente en espacios públicos ante la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y mínima cultura social relacionada con la comunicación que este sector de la población requiere, señaló Elisa Huerta Montero, integrante de la asociación civil Enseñas.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las personas sordas en Veracruz?

En entrevista, realizada en las instalaciones del Congreso de Veracruz, indicó que casos específicos se registran, por ejemplo, cuando las personas quieren recibir atención médica en el sector salud o tienen que presentar una denuncia porque se carece de intérpretes.

En ambos casos, explicó, las personas tienen que llevar su propio intérprete para recibir la atención que requieren y necesitan al momento.

“En estas instancias no existe un intérprete de Lengua de Señas, en el sector salud el personal médico no está capacitado para atender a este sector de la población, lo que genera una barrera de comunicación, forzosamente la persona sorda tiene que ser quien busque a alguien que lo acompañe”, expresó.

La intérprete refirió que la discriminación persiste para este sector que ha sido invisibilizado, “pareciera que hemos avanzado, pero en Lengua de Señas Mexicana todavía estamos contra corriente”.

“Es primordial que existan intérpretes porque cuando a las personas sordas no les llega la información es complicado que accedan incluso a sus derechos, a veces a muchas personas sordas se les violentan sus derechos humanos y al desconocer que los tienen, porque no hay información en Lengua de Señas entonces pasan diferentes tipos de situaciones”, expuso.

Consideró que en todos los espacios públicos debe existir un intérprete porque cualquier persona que tenga una discapacidad auditiva cuente con información a la mano, pues este sector no puede acceder a los datos de la misma manera.

“Se ha visto un avance en los últimos años porque cada vez más personas están interesadas en aprender Lengua de Señas Mexicana, pero a pesar de ello seguimos siendo pocos los intérpretes”, comentó.

Sobre el número de personas que tienen una discapacidad auditiva en el estado, puntualizó que no se tienen cifras exactas, ya que los censos que realiza el Inegi no son exactos.

“Los encuestadores de Inegi van casa por casa, pero en el caso de las personas sordas no existe una verdadera atención, si la persona sorda es quien abre la puerta para dar la información al encuestador no existe una verdadera comunicación, se puede pensar que es la única con discapacidad y al interior hay más, se dice que en el país hay 2.3 millones de personas sordas en el país, pero no son datos exactos”, comentó.

En todos los espacios públicos debe existir un intérprete porque cualquier persona que tenga una discapacidad auditiva cuente con información a la mano | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que se requiere mayor interés de parte de las autoridades, ya que al tocar las puertas siempre permanecen cerradas para los sectores de la población más vulnerables.

¿Cuál es el objetivo de la asociación civil Enseñas?

Finalmente, mencionó que la asociación civil Enseñas a la cual pertenece se fundó en el 2014 con el objetivo de ayudar a la población con discapacidad auditiva.

La asociación se dedica a realizar interpretaciones en Lengua de Señas Mexicana, acompañamientos y talleres o cursos para personas que desean aprender.

En Facebook pueden encontrarse como ENSEÑAS AC y de manera física en la calle Victoria número 88 en la colonia Centro de Xalapa.