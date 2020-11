Que se investigue y se castigue a responsables del daño patrimonial: Bingen Rementeria

Veracruz, Ver.- Tras el presunto daño patrimonial detectado a la cuenta pública 2019 del gobierno del estado por la Auditoria Superior de la Federación el diputado Bingen Rementeria del Puerto exigió que investigue a los responsables y se les castigue.

Acusó que el responsable de este año es el gobernador por lo que tiene la obligación de buscar a los responsables de estas irregularidades detectadas por la autoridad federal.

Sin embargo, señaló que según el informe de la ASF el 80 por ciento de observaciones fueron hechas al sector salud y al educativo por lo que se tiene que esclarecer los hechos y si se detectan actos de corrupción que se castigue a los responsables.

“No es posible que Veracruz siempre esté en los primeros lugares de todo lo malo, estamos hablando de 2,500 millones de pesos de presunto daño patrimonial, evidentemente hay un responsable y el responsable es el gobierno del estado por su incapacidad y su ineficiencia”.

Acompañado del dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés el diputado aclaró que aunque muchos militantes le han externado el apoyo para ser candidato a la alcaldía por Veracruz en estos momentos está ocupado en sus deberes legislativos.

Hizo mención que las gestiones realizadas en últimas fechas en la zona de donde fue electo diputado tienen que ver con su labor como legislador y no con miras a ningún cargo político.

“En este momento estamos enfocados plenamente en el tema legislativo, sería una irresponsabilidad pensar en el 2021 porque soy servidor en funciones, si hay compañeros que me han marcado, me han dado el respaldo para que en caso de que decida yo contender, pero es una decisión que no he tomado yo he venido trabajando constantemente con la ciudadanía porque es la función de un legislador”, argumentó.