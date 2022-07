Mientras brillaba el Carnaval mataron a familia; “eran tranquilos”, dicen vecinos

Boca del Río, Ver.- “Si no estaban trabajando, estaban encerrados en casa, eran personas muy tranquilas, saludaban poco no socializaban mucho”, es parte de lo que expresan vecinos de la colonia Ejido Primero de Mayo, en Boca del Río, donde la noche de este domingo mientras se desarrollaba el tercer desfile de Carnaval masacraron a la familia Castillo Candela, comerciantes originarios de Durango.

Según versiones de los habitantes de dicha colonia quienes ahora admiten tener miedo por los hechos está familia se dedicaba al negocio de la carne, los veían llegar, entrar y salir de su casa pero no tenían mucha relación.

Te puede interesar: Ejecutan a familia en Boca del Río; son 7 las víctimas



“Yo llegue hace dos años a vivir en esta colonia y ellos ya estaban aquí, se me hacían personas muy tranquilas, saludaban de lejos pero no socializaban con los vecinos, como que ellos metidos a lo suyo, cuando estaban en casa estaban encerrados”, comentan

La noche del domingo nadie oyó nada, todo parecía tranquilo hasta que patrullas con torreta y luces encendidas arribaron a la calle de Úrsulo Galván esquina Covarrubias de la colonia Ejido 1 de Mayo por el reporte de un multihomicidio.

Local Hay tres líneas de investigación por multihomicidio en Boca del Río: Gobernador

“No escuchamos nada, no hubo ningún movimiento extraño de hecho aquí en la esquina se pone una señora a vender esquites, pensamos que habían asaltado el Oxxo porque es muy común eso hasta que nos dimos cuenta que mataron a esa familia, por supuesto que tenemos miedo casi no salimos”, señalan.

Lo que se ha informado hasta el momento es que son siete víctimas cuatro hombres y tres mujeres, uno de ellos un menor de edad pero todos integrantes de la familia Castillo Candela originarios del municipio de Lerdo en el estado de Durango, dueños de la línea de carnicerías “Carnes Selectas” con varios locales en la zona conurbada. Una de las víctimas fue trasladada a una clínica de salud pero desafortunadamente no sobrevivió.

Se ha informado que la familia tenía más de una década radicando en la zona conurbada y sus productos tenían mucha demanda, los negocios ubicados en la zona de mercados siempre estaban atiborrados de amas de casa que buscaban la carne fresca, de buen precio y servicio de calidad, que era de sus características.

La colonia Ejido Primero de Mayo está considerada como zona de clase media alta, un área muy tranquila con mucha iluminación donde nunca antes se había presentado una situación similar.

Estos hechos suceden en pleno Carnaval, la fiesta más importante de los veracruzanos que había suspendida por la emergencia sanitaria del Covid y que este año se acordó su realización para reactivar la economía del municipio.



Con este hecho Veracruz vuelve a ser noticia a nivel nacional considerándolo como uno de los estados más abatidos por la inseguridad y el crimen.



¿Qué otros hechos violentos han ocurrido?

A principios de este año, en el mes de febrero tres cadáveres fueron encontrados entre la maleza del fraccionamiento Rebombeo las Ánimas; los cadáveres presentaban huellas de violencia.

Local Peritos de la CDMX analizarán restos para comprobar que son de Viridiana

Dos meses después, en abril, tres adultos y un menor de edad fueron asesinados a balazos por presuntos delincuentes que los sorprendieron en una vivienda ubicada en la colonia Libertad en el municipio de Tuxpan. En 2019 se perpetró el hecho conocido como “la masacre en el bar Caballo Blanco”, donde 32 personas murieron luego de que un comando armado irrumpió en el establecimiento ubicado en Coatzacoalcos para abrir fuego contra los presentes y después rociar gasolina para hacerlo arder.

En ese mismo año en Minatitlán un comando armando irrumpió en una fiesta acabando con la vida de 13 personas, entre ellos un menor de edad. En 2020 mientras se llevaba a cabo una fiesta que era transmitida por redes sociales se presentó un atacante que dejó el saldo de seis muertos en el municipio de Tierra Blanca.