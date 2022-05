Más de 100 personas buscan a Viridiana en zona de Cardel

El pequeño Josué de 10 años no sabe que su madre, Viridiana Moreno Vázquez está desaparecida. Mientras cientos de personas buscan a la joven que salió de su casa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo el pasado 18 de mayo, el pequeño piensa que ella está en su nuevo trabajo en el Hotel Bienvenido de Cardel y desea con todas sus fuerzas que le estén dando una cama cómoda para que ella descanse bien estos días en que no ha podido verla.

Sin poder contener el dolor ni el llanto, Aurora Vásquez Rosales, madre de la joven de 31 años originaria de Tlaltetela, narra que su entrevista era a las 17:00 horas del pasado miércoles por lo que salió media hora antes en su motoneta hacia allá para llegar a tiempo, pero no se supo nada más.

Su esposo Javier al ver que no regresaba a casa se puso a buscarla y ante la falta de respuesta decidió avisarle a Aurora y su familia. “Habló a los hospitales, a Tránsito porque ella salió en una motoneta y después recurrió a la Fiscalía y ahí fue donde empezó la búsqueda”.

Su madre de 55 años recuerda que justo antes de la entrevista de trabajo que tenía su hija hicieron una videollamada, como todos los días; Viri le contó a ella y a su hermana, que vive muy cerca de la casa de Aurora en Tlaltetela, lo contenta que estaba por haber encontrado trabajo.

“Nos contó que había encontrado ese trabajo, que le había gustado porque era accesible a sus horarios, que le dieron a escoger y ella había escogido el de 8:00 a 3:00 de la tarde porque dice ´llevo a mi hijo a la escuela, lo dejo y después mi suegro lo va a recoger y yo paso por él cuando salga´ porque el trabajo era de recepcionista”.

Viridiana es ama de casa, anteriormente trabajó en una inmobiliaria, pero eso se terminó y recientemente vendía hielitos para tener un ingreso más. Afuera de su casa en la colonia Vicente López de Cardel, se observa una colorida cartulina donde anuncia sus “Hielitos Gourmet” de bubulubu, Carlos V, Óreo, Nutella, Vainilla, Mazapán y Mango/Chamoy, los mismos hielitos que los domingos lleva a vender a los juegos de futbol con los niños a los que entrena su esposo.

Viri se quedó en el cuarto semestre de la carrera de Educación Física en la Universidad Calmecac, en ese tiempo se casó con Javier, quien hoy encabeza también las brigadas de búsqueda.

Cuando él les avisó que Viridiana no aparecía sus papás decidieron trasladarse a Cardel, más tarde acudieron a las oficinas de Fiscalía General del Estado en Veracruz; al regresar pidieron ver los videos del Hotel Bienvenido, pero se los han negado y a la fecha, sigue sin tener noticias de ella.

La dolorosa búsqueda

A cinco días de su desaparición, este domingo, llegaron a las instalaciones de la Policía Ministerial de la Fiscalía en Cardel, familiares y conocidos de la joven para realizar trabajos de búsqueda en la zona. El contingente es encabezado por su padre, su esposo, primos, amigos, todos provenientes de lugares como Tlaltetela, Huatusco, Tuzamapan o Totutla.

En Tlaltetela todos se han solidarizado con la familia de Viridiana y quien no está buscando en campo, está rezando para que aparezca. “En mi pueblo se sumó todo el pueblo, aquí (se han sumado) amistades de ella, de su esposo, todo mundo que nos conoce se unió a la búsqueda y no vamos a parar hasta encontrarla o que la autoridad nos dé una respuesta, pues ¿por qué dijo eso el gobernador? Si hasta ahorita no tenemos ni una noticia de ella, no sabemos nada, estamos en ceros”, agrega su madre.

Amigos del esposo de Viridiana quien trabaja en Limpia Pública del Ayuntamiento y además entrena equipos de niños en futbol y organiza torneos, se han sumado a esos trabajos, “todos los papás de esos niños lo andan apoyando también en la búsqueda”.

Las brigadas han recorrido diversas zonas de Chachalacas, Cardel y La Antigua sin tener noticias. La exigencia de la familia es una: “Queremos respuesta, así como el gobernador dijo lo que dijo, queremos apoyo para que mi hija aparezca”.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Viridiana Moreno Vásquez, cualquier información contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín.#Cardel #LaAntigua #Veracruz@botDesaparecidx pic.twitter.com/U4ffdYZC9V — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) May 19, 2022

En la casa de Viridiana, donde ahora se encuentra su madre en espera de que regrese, ya fue colocada en el patio una mesa grande y sillas; en su cocina hay refrescos, pan, bolillos, de todo; son donaciones que han hechos sus vecinos, familia y amigos para quienes llegan de la búsqueda en campo. Su hijo Josué, no sabe nada, lo cuidan sus abuelos paternos y solo espera que el trabajo de su madre, le permita verla o hablar con ella muy pronto.

“Aquí la gente lo que yo les puedo aportar les doy, la gente me apoya; aquí les damos lo poco que nosotros podemos, aquí los esperamos por las tardes que llegan cansados de andar buscando y lo poco que nosotros podemos, les damos su agua, su torta o un refresco, lo que nosotros podamos”.

Cerca de 100 personas entre familia, amigos y conocidos están en su búsqueda sin importar los 37 grados Celsius, ni el cansancio, ni nada; a decir de los familiares se han agregado también elementos de la Fuerza Civil, la Guardia Nacional y el Ejército, además de la Comisión Estatal de Búsqueda y el cuerpo de K9.

Rezan por su regreso

Zulma, la hermana de Viridiana, está en Tlaltetela, no puede sumarse a buscar a su hermana porque tiene un bebé de 10 meses y además se encarga de la organización de las oraciones que se hacen allá por ella.

Desde su desaparición, a las 3:00 de la tarde, se reúnen las familias del lugar a pedirle a Dios para que la joven regrese. “La gente que no puede venir, señoras o amistades se reúnen allá en mi casa para hacer oración por ella. La gente me manda fotos con cirios, con sus fotos de mi hija en el altar y pidiendo todo mundo por ella”, dice Aurora agradecida.

Así, se reconforta en su fe y recupera la confianza en su corazón de que su hija está viva y que va aparecer.

Yo siento que mi hija está viva y no quiero pensar lo peor, quiero que mi hija aparezca, que me la regresen

Yo no sé de qué se trata esto o por qué no tenemos ni una noticia de ella, pero no vamos a dejar de buscarla, nunca, nosotros seguiremos hasta que tengamos noticias de ella”.

Viridiana es una chica muy alegre, tiene muchos amigos, siempre está sonriendo, quizá por eso hoy la buscan tantas personas.

“Ella es muy amiguera, tiene muchos amigos, amigas y como somos del pueblo, todos nos conocemos, vecinos por ejemplo de Totutla marcan para preguntar por ella”, agrega su tía y madrina de bautizo Edith Vásquez mientras carga una enorme lona con la foto de su sobrina y destaca que son una familia numerosa y muy unida por lo que todos se han involucrado en su búsqueda.

Y levanta la voz: “Le pedimos al Gobernador que, así como dijo que la tenían resguardada, pues que nos echen la mano, que nos ayuden, ya vimos que no está resguardada, que muevan todo lo que se pueda para poder encontrarla, que ya son varios días, siguen pasando y ¿qué hacemos? ¿A dónde la buscamos? ¿qué esperamos? Queremos ayuda y una respuesta”.