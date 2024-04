¿Qué significa el anillo episcopal que le robaron al Obispo de la Diócesis de Orizaba?

Orizaba, Ver.- En asalto armado al Obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, lo despojan de su anillo episcopal, pero ¿Qué significado tienen esta argolla?, te explicamos.

El anillo es un signo del matrimonio espiritual que el obispo contrae con la iglesia y el sello del contrato que con ella celebra. Este objeto fue robado de la mano del obispo cuando esté entregaba sus pertenencias a los asaltantes, lo anterior, fue narrado en un vídeo para el periódico Buena Noticia, de la Diócesis de Orizaba.

Obispo perdona a los asaltantes

Luego de los hechos ocurridos la tarde del miércoles 3 de abril, donde el Obispo de la Diócesis de Orizaba junto a los sacerdotes Jafet y el padre Gil, monseñor Cervantes Merino, dijo perdona a sus asaltantes y pide por ellos y por todas las personas que vio correr de sus autos para salvar su vida.

"Me he enterado de su preocupación por lo que nos sucedió esa tarde que veníamos bajando la autopista, ya habíamos pasado la caseta de Esperanza y que algunos llaman en lenguaje ordinario, un incidente, pero no lo es, pues esto es doloroso y triste que pasa de modo casi ordinario la comunidad y me tocó estar ahí".

Afirma que el padre Gil y el Padre Jafet y él se encuentran bien, no obstante, el ver todo lo ocurrido ante sus ojos les generó impotencia.

Comparte su experiencia durante el asalto

Narra que durante su espera por el tránsito lento, vio como una familia venía en reversa pidiendo se abriera el paso, pues metros adelante había un falso retén, "venían personas armadas, algunos les dio tiempo de correr a otros no, con palabras agresivas solicitando nuestras pertenencias, pedían celulares y cartera".

Afirma que al momento de dar sus pertenencias como reloj le pidieron el anillo, el cual es una insignia episcopal que todos los obispos traen.

Respecto a emitir una denuncia, comenta que son parte de la sociedad, pese a sus ocupaciones dentro del clero católico, donde señala vivir situaciones dolorosas. "Nosotros somos parte de la comunidad y sufrimos lo que en muchas ocasiones he dicho desde la homilía y la catequesis y propuesta de reflexión de que no podemos continuar así".

Recalca sintió impotencia, pero confío en Dios orando por las personas que le robaron, provocando miedo, pues tenían en sus manos una arma y su dedo estaba en el gatillo.

Cervantes Merino perdona a los jóvenes que lo despojaron de sus pertenencias, "no hay rencor, no es el camino que merecen ellos y menos el trato hacia la gente, que canalicen sus energías y modo de ver la vida, tienen muchos caminos para crecer como personas y para desarrollarse, en nuestras parroquias pueden encontrar un espacio de diálogo y escucha, los invito a la conversión, yo los puedo escuchar".

Cabe hacer mención que hoy por la mañana el vocero suplente de la Diócesis de Orizaba confirmo el asalto que sufrieron los sacerdotes y el Obispo luego de la caseta de Esperanza.

"Hace falta una tarea, necesitan estrategia adecuada, es complicado dar abrazos cuando te tienen con los brazos levantados en un acto de violencia, en ese momento no puedes bajar los brazos para abrazar", finaliza