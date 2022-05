Toman la facultad de psicología UV; alumnas denuncian no es habitable para ellas

Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) tomaron las instalaciones de la institución en respuesta a los casos de acoso y hostigamiento que han sufrido por parte de docentes y alumnos varones. Cerca de las siete de la mañana, un grupo de jóvenes realizaron la toma de las instalaciones y colocaron carteles en donde se le invita a la comunidad universitaria a unirse a la protesta.

A través de la Colectiva Medusa, integrada por estudiantes de la facultad, se dio a conocer la llegada de elementos policiacos a los alrededores de la unidad, sin embargo, se mantuvo la protesta.

Horas más tarde, esta agrupación denunció que personal administrativo de la UV buscó intimidar y vulnerar los derechos de las estudiantes debido a la toma. “En ningún momento hemos actuado de manera violenta o hemos dañado la estructura del edificio. La violencia contra las mujeres por parte de la Universidad Veracruzana suma a esta represión y amenaza colectiva”.

Te puede interesar: Números de violencia contra mujeres no son rumor, muestran gravedad

Colocaron carteles en donde se le invita a la comunidad universitaria a unirse a la protesta | Foto: Cortesía | @ColectivaMedusa

Local Feministas en Veracruz reprueban respuesta de UV ante profesor misógino

Las manifestantes dieron a conocer que la directora de la institución, Lizette Figueroa acudió a dialogar con ellas para “negociar el paro”. No obstante, aclararon que la toma no se levantará hasta que no haya respuesta favorable al pliego petitorio que fue entregado y que está pegado en las puertas de la facultad. “Sin nosotras nada, y la facultad de psicología no es habitable para nosotras y nosotxs, es por eso que, con digna rabia, el paro estudiantil resiste”.