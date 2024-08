Jueces sin rostro, no es algo nuevo en México: investigador UV

El académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, José Luis Cuevas Gayosso, señaló que la aplicación de los jueces sin rostro es una medida que se tiene en otros sistemas jurídicos y que se ha aplicado en México desde hace algunos años.

“México lo hace a nivel federal para la aplicación de asuntos que requieran un cuidado especial porque se pueda poner en peligro la integridad del juzgador, sus familias o las personas que se encuentran al interior”, dijo.

En entrevista, en la que aclaró que la movilización que están llevando a cabo los trabajadores del Poder Judicial no es una huelga como se ha hecho ver en algunos espacios informativos, refirió que no es necesario que se estipule una circunstancia de los jueces sin rostro.

“Lo que se desarrolla es que el asunto que tenga una necesidad especial se turna a una jurisdicción distinta para que sea resuelvo con base en la normatividad y pruebas que se aporten con el debido proceso y se tenga una sentencia en justicia, pero que no necesariamente la resuelva el juez que pertenece a la jurisdicción”, mencionó.

Jueces sin rostro no es algo nuevo para México

Puntualizó que este término no es algo novedoso porque se ha hecho durante mucho tiempo y se intensificó con las cargas de trabajo excesivas que tenían algunos Juzgados.

“Como sabemos, en las instancias federales las pruebas que se reciben son documentales y, por tanto, el expediente lo puede resolver cualquier persona capacitada para hacerlo. Con el crecimiento de la delincuencia organizada fue necesario aplicar esta figura por protección sin que las partes supieran dónde estaban, pero sin coartarles sus derechos”, expresó.

Cuevas Gayosso defendió la movilización que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están llevando a cabo en defensa de sus derechos.

“Esto no es una huelga, no tiene las características de huelga, es un paro, desde mi perspectiva, como una manifestación a la que tiene derecho cualquier ciudadano que quiera manifestarse con relación a lo que considera que es una vulneración al Estado de Derecho, considero que, si bien afecta de alguna manera al quehacer judicial, aquellos aspectos de urgencia están siendo atendidos. No es que esté completamente detenido el quehacer judicial”, dijo.

Reforma al poder judicial afectaciones los derechos humanos

El especialista en derecho observó que la aplicación de la reforma traerá consigo muchos riesgos, siendo uno de los más importantes la vulneración del Estado de Derecho y el equilibrio de los Poderes.

“Si bien el Legislativo es uno de los Poderes que existen, hoy atiende, en su configuración, cualquier disposición que se tenga por parte del Ejecutivo, el Poder Judicial actuaba cuando alguna de esas disposiciones vulneraba la Constitución, a través de los amparos, no es una cuestión un de capricho, ni de protección a una clase en especial, cuando existía una vulneración a la Constitución la Suprema Corte actuaba”, expresó.

Destacó que la reforma partió de una supuesta petición de modificación o de “extirpar la corrupción”, lo cual surge de un tema que no tiene una legitimación | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Manifestó que se aplicarse la reforma los trabajadores del Poder Judicial, sin importar su nivel, tendrán afectaciones directas a sus derechos humanos.

“Esto es contrario a todo pensamiento lógico, jurídico y de derecho cuando simplemente porque hubo una elección de jueces se quita a esa persona del lugar que está ocupando sin que haya seguido un proceso para esa remoción”, comentó.

Destacó que existe un apartado en la reforma en la que se indica que una vez que sea electa una persona para ocupar algún cargo a quienes están en funciones simplemente se les despida, lo cual vulnera su derecho humano de ser escuchado, a un libre desarrollo de su persona y lo que implica el desarrollo de las personas que forman parte de este Poder.

“Quienes ocupan cargos de jueces, magistrados y ministros tienen una cartera que no es cualquier cosa colocarlos en la calle a desarrollar otra actividad, aunque tengan conocimiento de lo jurídico, el derecho que ellos han fraguado es a partir de un trabajo, una especialización de lo que se conoce como carrera judicial, estamos hablando de personas que han dedicado su vida y se han capacitado para ello, lo que corresponde al desarrollo que han tenido como servidores públicos”, argumentó.

En su opinión, resulta absurdo suponer que a partir de una elección se pueda resolverse el problema de posible o supuesta corrupción, “no voy a decir que jamás hubo corrupción, pero para eso hay medios, días y formas para corregirlas, está toda una normatividad aplicada para que estos casos sean denunciados y las acciones sean aplicadas”.

“La elección de personas que van a ejercer los cargos de jueces, magistradas o ministras a través del voto popular me parece que no resuelve en lo absoluto el problema de la corrupción”, destacó.

Destacó que la reforma partió de una supuesta petición de modificación o de “extirpar la corrupción”, lo cual surge de un tema que no tiene una legitimación.

“No es que el pueblo haya pedido eso, se hizo una consulta que para mi punto de vista fue una consulta inicial para determinar si había o no corrupción, pero que fue pequeña y no es representativa ni tampoco da certeza de que sea necesaria a través del voto popular, los foros que hubo en las consultas que se llevaron a cabo estuvieron restringidos y quienes tuvieron acceso expresaron opiniones que no fueron recogidas”, refirió.

Al respecto, manifestó que la reforma no fue modificada en ningún párrafo ni se consideraron los planteamientos que especialistas presentaron en los foros.

“Con este paro de labores se está pidiendo que exista una interlocución, que sean escuchados los trabajadores y que parte de las propuestas que fueron presentadas sean recogidas, pero no han sido tomadas en cuenta. Lo van a dejar hasta el mes de septiembre y ya con la mayoría que se requiere lo más probable es que se apruebe, lo que será una muestra del poderío que va a tener el Poder Ejecutivo con las propuestas que se hagan”, expuso.

Finalmente, aseveró que se generarán afectaciones claras al Estado de Derecho y se observa el riesgo de que el Poder Judicial de la Federación pierda la autonomía, además de que no se tendrá la certeza de que sus integrantes futuros desarrollen un trabajo adecuado por falta de experiencia y conocimiento de la materia.