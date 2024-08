Aplicación de jueces sin rostro preocupa; trabajadores del PJF explican por qué están en contra

Magistrados, jueces y empleados del séptimo circuito del Poder Judicial de la Federación defendieron las movilizaciones que han emprendido en defensa de la autonomía y el Estado de Derecho.

Manifiestan que la aplicación de esta reforma, en la que se incluye la figura de los jueces sin rostro, significa un retroceso a la aplicación de la justicia en todo el país. Además, reiteran que la suspensión de actividades no tiene como fin afectar a los justiciables, sino lograr que la reforma al Poder Judicial no pase en el pleno de la Cámara de Diputados.

Trabajadores del PJF señalan que la lucha es legítima

Eugenio Navarro Pérez, secretario instructor del Octavo Tribunal Laboral Federal, mencionó que esta suspensión de labores se debe al reclamo para la apertura de un diálogo porque no se les ha prestado atención para la elaboración de una reforma que afecta de manera directa a este Poder, además de que se “ataca de manera directa” la independencia judicial.

“Esta lucha no solo es de los trabajadores del Poder Judicial, sino de la sociedad y es momento de que despierten, se nos sumen, alcen la voz y no dejemos que esta reforma que fue dictaminada por personas improvisadas pase, el trabajador del Poder Judicial está capacitado, tiene profesionalización, ha pasado por cursos que son impartidos por la escuela judicial”, expuso.

Señaló que los jueces sin rostro es una figura contra la que se ha “luchado” desde que se implementaron los juicios orales en los procesos penales y ahora se aplica en los juicios laborales y mercantiles.

“Estaba por generarse una reforma en materia civil, la cual también transitaba a la oralidad, pugnando en todas estas reformas por la inmediación, que significa que se resuelva el asunto por medio del juez, lo que se impugnaba era que el juez estaba en su escritorio y era un secretario e incluso un oficial quien desahogaba las pruebas, sería regresar a esas épocas en las que no sabemos quién es el juez, no sabemos su trayectoria o cuáles son sus creencias”, dijo.

¿Qué son los jueces sin rostro?

Misael Hernández García, juez de Distrito, refirió que la reforma está hecha por personas que no tienen experiencia en la aplicación de justicia, “hay personas que están copiando el modelo de Venezuela, de Bolivia, el de Ecuador, lo que es preocupante porque esos modelos no están reconocidos, no tienen un sistema jurídico de calidad”.

Recordó que la ONU estableció que la figura de los jueces sin rostro impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su identidad y competencia.

“Nos educaron en el Poder Judicial diciendo que los jueces no debemos salir, que no nos debemos exponer, lamentablemente tenemos casos en los cuales los jueces han perdido la vida por resolver lo que está en el expediente, esto nos obliga a ir más allá y que la gente nos conozca”, expresó.

Afirmó que los jueces en todas las audiencias se hacen presentes para resolver los casos, ya que es un acto de profesionalismo. “Esta reforma nos preocupa, Estados Unidos está nervioso, Canadá está nervioso y son los principales socios comerciales, aunque se debe respetar la soberanía del país, no se puede decir que se suspenden relaciones con otros países sin considerar las repercusiones que se tendrán, hay repercusiones en todo porque dejaremos de tener jueces independientes, nos quedaremos sin autonomía, no contaremos con contrapeso, la justicia se afectará completamente”, argumentó.

¿Por qué la reforma es un perjuicio para la sociedad?

El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, José Manuel de Alba de Alba, aseveró que la reforma contiene muchas acciones que son en perjuicio de la aplicación de justicia, ya que se pretende desaparecer al Poder Judicial.

“No puedes eliminar a un Poder o a los jueces a los que acusan de corruptos eliminarlos sin tener los fundamentos necesarios y sin darles la oportunidad de tener un juicio previo, desde la presidencia de la República se pretende cesarnos para colocar a quienes sean electos por la vía de la elección, pero no se nos puede cesar con una reforma Constitucional, la cual a todas luces es ilegal”, manifestó,

Destacó que si una reforma parte de una inconstitucionalidad es un “golpe de Estado”, además de que se pretende que un Poder violando los derechos humanos pretenda eliminar a otro.

“Los jueces sin rostro se generaron para combatir a la mafia siciliana, pero deja mucho que desear con la cuestión relacionada con la garantía de los justiciables, tiene que ponerse la cara en las resoluciones”, comentó.

Integrantes del PJF remarcan que la lucha no es por privilegios

La magistrada del Primer Tribunal Colegiado, Nadia Villanueva Vázquez, indicó que la lucha que tienen los integrantes del Poder Judicial nada tiene que ver con lograr o tener privilegios, sino por defender los derechos humanos de todos los ciudadanos.

“Esto es el inicio de la lucha que vamos a mantener, esto lo único que hace es fortalecernos porque todavía falta y sigue el proceso legislativo, nosotros seguiremos en defensa de toda la ciudadanía, queremos que la sociedad, los abogados, la academia se una a esta lucha porque no es de nosotros como trabajadores, sino en defensa del país, de la democracia, de la división de poderes y de la independencia judicial”, expuso.

Puntualizó que los jueces siempre han sido electos por concursos de oposición y tienen la libertad para tomar las decisiones que se consideren en protección de los derechos humanos, pero en caso de que la reforma se apruebe se eliminará la independencia judicial. “Esta suspensión de labores es para lograr que la reforma no pase y para garantizar una verdadera impartición de justicia”, dijo.

¿El Poder Judicial va a desaparecer?

En tanto, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado, Clemente Ochoa Cantú, refirió que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tomó una determinación sin considerar que con ello se logrará la desaparición del Poder Judicial tal y como se conoce.

“Tenemos un Poder Judicial imparcial e independiente, aquí lo que sucede es que no solo se afecta a los trabajadores, sino que se va a despedir a todas las personas sin la garantía de audiencia, pero, además, está en riesgo la imparcialidad en las determinaciones en favor de los justiciables porque este Poder es el que está más cerca de la gente, las decisiones que tomamos son en favor de la ciudadanía, nosotros juzgamos a las autoridades que cometen actos en perjuicio de las autoridades”, comentó.

Sostuvo que los diputados federales actuaron para beneficiar a las autoridades federales que “por capricho buscan destruir la democracia como se conoce, se va en camino a una dictadura que la ciudadanía no comprende”.

Comentó que la ciudadanía no tendrá la posibilidad de elegir, sino que se colocarán personas afines al partido en el poder y es donde se “tuerce la justicia”.

¿Cuál es el propósito de la iniciativa de reforma al PJF según magistrados?

La magistrada del Segundo Tribunal Colegiado, María Guadalupe Cruz Arellano, señaló que el propósito que tiene la iniciativa de reforma es la “aniquilación” del Estado de Derecho y la extinción del Poder Judicial.

“El Poder Ejecutivo ya controla al Poder Legislativo, ya son unos solo, pero le falta el Poder Judicial que no está subordinado a las decisiones de las autoridades, por lo que el trasfondo de esa reforma es eliminar el contrapeso para que las determinaciones favorezcan a los que están en el poder”, expuso.

Puntualizó que se continuará haciendo un llamado a la ciudadanía para que se una al movimiento de los trabajadores, a fin de detenerlo.

“Necesitamos tener una fuerza grande para poder revertir esta reforma que nos afectará a todos los ciudadanos, esta reforma que se pretende aprobar y que ha sido manipulada con falsedades afirmando que va a favorecer a la ciudadanía y que será en bien de la democracia es un error, lo que va a pasar es que el pueblo se va a quedar sin un Poder Judicial imparcial y sin derechos”, comentó.

Jueces sin rostro contradicen a la reforma del PJF

Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado, Marisol Barajas Cruz, aseguró que la aplicación de la figura de los jueces sin rostro es una contradicción a la misma reforma en la que se señala que la ciudadanía puede elegir a las personas idóneas para ser juzgadoras, pero si no se conocen es imposible que sean votadas.

“Es una de tantas contradicciones de esta reforma, de fondo pareciera que es bueno porque tratan de decir que es por la seguridad del juez, pero es una mera contradicción, se dice que la gente va a votar, pero no se dice por quién”, manifestó.

Destacó que la aplicación de la reforma traerá consigo muchos riesgos para la población en general.

“Nosotros en estos momentos podemos quedar fuera, pero es un cargo, no se está viendo que todos los mexicanos seremos afectados, la libertad para todos está en riesgo porque el Poder Judicial lo que hace es ser el contrapeso para la defensa de los derechos humanos”, expresó.

Pidió a la población tener mayor empatía con el movimiento que están llevando a cabo los trabajadores del Poder Judicial en defensa de la autonomía y el Estado de Derecho.