Construcción de plazas, viviendas y hoteles incrementan manifiestos de impacto ambiental, ¿qué significa?

Boca del Río, Ver.- La zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado registra la mayor concentración de los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) con la fuerte demanda de construcciones que van desde desarrollos de vivienda, centros comerciales, hoteles y demás.

¿Qué pasa tras la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)?

De acuerdo con el jefe del departamento de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) Gaspar Monteagudo Hernández una vez que queda autorizado el manifiesto de impacto ambiental se debe pasar copia a la dependencia estatal, así como de otros documentos como son los permisos para el traslado de residuos, las licencias de funcionamiento y demás.

Advirtió que en caso de no contar con el MIA se procederá a una clausura temporal parcial, total temporal o bien definitiva.

“De todos los manifiestos debe haber copia en la PMA, de todos los permisos que se otorgan, hay algunos que salen negados ¿Por qué salen negados? Porque no me diste información o porque ya empezaste a construir y ya no se puede porque el MAI es preventivo, si ya empiezas a construir, llevas dos pisos y quieres sacar el manifiesto, ya es improcedente, en la visita que vayan a hacer dirán que ya no se puede y nos van a informar a nosotros fue negado por esto y por aquellos y nosotros vamos a sancionar a la empresa, porque cuando les pidamos documentos no los van a tener”, expresó.

La zona conurbada registra la mayor concentración de los Manifiestos de Impacto Ambiental con la fuerte demanda de construcciones | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin precisar el número de MIA que se han aprobado en la última década, el funcionario estatal destacó que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado registra la mayor concentración de estas solicitudes.

Construcciones con más Manifiestos de Impacto Ambiental en Veracruz

La mayor demanda es para la construcción de desarrollos habitacionales, centros comerciales, hoteles, edificios de más de cinco pisos, oficinas, consultorios, así como escuelas que también requieren de estudios de impacto ambiental

“No tengo una cifra de cuántos, pero son muchísimos, pero si te puedo decir que la zona conurbada es la que más tiene, aunque la capital del estado también está creciendo, sobre todo se han estado construyendo varias plazas comerciales, los fraccionamientos”, dijo.

¿Qué son los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA)?

Gaspar Monteagudo, recordó que los MIA son términos y condicionantes, que van desde la reforestación de “n” cantidad de metros cuadrados, asignar áreas verdes, separación y disposición de residuos orgánicos y no orgánicos, instalación de lámparas led, utilización de un tabique en especial y algunas otras.

“Por eso se quejan tanto los empresarios porque vamos a revisar, por ejemplo, aquí dice tantos metros de área verde ¿Dónde están? Nosotros hacemos la chamba como dice la ley, no importante si el MIA se expidió en el 11, como autoridad podemos llegar en estas fechas a inspeccionar”, externó.

La mayor demanda es para la construcción de desarrollos habitacionales, centros comerciales, hoteles, entre otros | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Afirmó que del dinero que ingresa a la dependencia, producto de las multas se canaliza a obras y proyectos ambientales como limpieza de lagunas, saneamiento del basurero, refugios de vida silvestre, obras de reforestación.

“El dinero que entra por empresa y nosotros de alguna manera lo estamos aplicando en pro del medio ambiente, ahí es donde va pero independiente de la sanción también le pedimos que reforeste, después de una medida económica va una acción de remedición que ellos deben hacer”, puntualizó.