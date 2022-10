Juez decidirá situación de Arely “N”, lideresa detenida tras bloqueo: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que será un juez de control quien defina la situación de la lideresa Arely “N” detenida ayer tras un bloqueo por más de tres horas en el bulevar Xalapa-Banderilla para exigir la pavimentación de una calle.

El mandatario estatal recordó que el gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil ya tenía el proyecto de esa obra de pavimentación y drenaje en la calle Pípila de la colonia Insurgentes que contemplaba 400 metros y no los 100 que pedía, pero se tuvo que cancelar ante la negativa de la lideresa.

“La denuncia va y lo que decida el juez de control y nosotros respetamos la ley, ya se verá ahí, los abogados, hay tiempos, hay sus momentos y ya se verá, no tenemos absolutamente nada contra ella, nosotros salvaguardamos el bienestar de la gran mayoría de la población, es un mandato que nos da la constitución y si te comportas de esa manera tan irracional y te cierras al dialogo entonces hay otro interés que no es el interés común”, dijo el gobernador.

¿Existe alguna otra denuncia?

Señaló que si se viola la ley y los reglamentos la autoridad tiene que actuar por lo que se cuestionó al alcalde Ricardo Ahued si tenía alguna otra denuncia y respondió que no, salvo las que se interpusieron por parte de su antecesor Hipólito Rodríguez Herrero que siguen en proceso.

“Lo que se intentó durante tres horas era convencerla mediante el diálogo que la obra estaba comprometida, que se iba a hacer y de hecho ya se iba a ejecutar, pero ella misma se opuso a que se ejecutara la obra”.

Expuso que es palpable que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil está haciendo obra y en muchos años es de los primeros que iniciando su gobierno está ejecutando recursos en esto.

“Esta (obra), lo que nos informan sus auxiliares es que también está programada y se iba a ejecutar, pero la señora se opuso, revisando un poco quién es esta persona, nos damos cuenta que actuó de la misma manera cuando estaba Hipólito y destruyó una obra, o sea cómo es posible que si lo que queremos es obra, tu vayas y la destruyas, por eso tiene una denuncia penal, pero la gravedad de lo que hizo le da para seguir su caso en libertad y ahora procede de esta manera que se cierra al dialogo totalmente”.

Arely “N” fue detenida tras un bloqueo por más de tres horas en el bulevar Xalapa-Banderilla | Foto: Cortesía

García Jiménez dijo que el gobierno estatal tuvo que intervenir, porque la afectación estaba siendo importante y el delito fue en flagrancia.

¿Qué ocurrió durante la detención de Arely “N”?

“Ya después de que alguien afecta a terceros de una manera irracional, cometiendo un ilícito ya no podemos estirar tanto el diálogo sobre todo porque se cerraron (…) no se puede afectar a terceros por un berrinche o una actitud irracional. Nosotros respetamos los derechos, pero hay formas de hacerlos valer, no violentando a todos por un capricho, por una petición irracional, ilógica o por querer sobresalir y decir yo soy líder”.

Recordó que además durante el desalojo y detención, le tiró una patada a un reportero y lesionó a una policía, por lo que no se pueden permitir ese tipo de acciones.