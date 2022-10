Policías que participaron en saqueo en Puebla serán suspendidos: Cuitláhuac García

Al advertir que no "solapará" a nadie, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en el saqueo de mercancía de un camión en Puebla con policías de esa entidad serán suspendidos.

En conferencia de prensa advirtió que cualquier servidor público que robe, mienta o traicione al pueblo pagará las consecuencias.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre el saqueo de mercancía de un camión en Puebla?

“No me he corrompido, no me he enriquecido como lo hicieran mis antecesores, no me presto a cochupos o moches y no tenemos pactos con la delincuencia. Por lo tanto tengo la autoridad moral para convocar a todo mi gabinete y funcionarios de este gobierno a conducirse bajo los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Quien no lo entienda así, más temprano que nunca pagará las consecuencias de sus actos. En este gobierno no se solapará a nadie”, dijo.

Local ¿Coatzacoalcos quiere el Mando Único? es un reclamo social, asegura el gobernador

Refirió que instruyó al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, a que colabore con la Fiscalía General de Puebla para esclarecer el caso, así como iniciar la investigación correspondiente a través de la Dirección de Asuntos Internos.

“Instruí para que se colabore en todo lo requerido por la Fiscalía General, a fin de esclarecer y dar con los responsables del hecho que se le atribuyen en presunción de la comisión de un delito grave contra otro elemento de Seguridad Pública”, expuso.

Consideró que el actuar de algunos elementos que no cumplen con los principios de la institución no debe afectar la imagen de la misma.

Destacó que mediante la dependencia se busca rescatar la imagen de la Policía, por lo que se han aplicado acciones para dignificar la labor de los efectivos.

En ese sentido, recordó que se ha trabajado por brindar a los elementos mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y hasta créditos para adquirir viviendas, motivo por el que no se permiten los actos de corrupción.

“He instruido al Secretario de Seguridad Pública a suspender a los tres elementos de seguridad involucrados en los hechos suscitados en Puebla, donde se les involucra con otros de aquel estado por el tiempo que dure la investigación; dos, se colabore con la Fiscalía que lleva el caso en aquel estado sobre cualquier petición que realice para esclarecer lo sucedido; tres, iniciar una investigación interna y un procedimiento administrativo de sanción contra el elemento Alan N, por faltar a los principios que rigen a la Secretaría de Seguridad Pública, no acatar los reiterados llamados a un comportamiento honesto y de apego a protocolos”, finalizó.