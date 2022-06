En el tema de los mercados faltó voluntad política: Manuel Huerta

Al asegurar que el tema de fondo es la falta de voluntad política, el delegado de los programas federales del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseveró que es responsabilidad de las anteriores administraciones no haber logrado que se concretara la ejecución de los recursos para los mercados en Xalapa, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Minatitlán.

"Todas (las obras) se desataron en el momento del Covid, obviamente esto ocurrió con las anteriores administraciones, no (no hay responsabilidad). La decisión viene desde el 2021, se empiezan a hacer los proyectos y se ejecutan en el 2022 con presupuesto de este año, pero las instituciones no son los hombres por muy importantes que estos sean, hay una continuidad de los acuerdos que toman los Cabildos y las autoridades las deben ejecutar”, expuso.

En el caso específico de Xalapa indicó que los recursos para el mercado Adolfo Ruiz Cortines, conocido como La Rotonda, se aplican en obras como el antiguo rastro y el gimnasio La Lagunilla.

El Delegado aseveró que hay empresas constructoras que están en Xalapa y no han podido comenzar porque el ayuntamiento está argumentando “cosas que a nosotros nos parece que deben de acelerarse”.

“A mí me da mucho gusto cuando el alcalde muestra un pasillo secreto que seguramente tenía ahí como 20 años y decide, en estos nuevos tiempos, dentro de la transformación que tiene, decidió tener un gobierno de puertas abiertas. El tema de fondo es de voluntad política, las obras en Xalapa son posibles porque son posiciones legales”, expresó.

En el caso de Minatitlán, dijo, no se lograron acuerdos por las dificultades sociales, por lo que se dio paso a la remodelación del mercado Solidaridad.

“En el caso de Minatitlán es una condición distinta, incluso el Gobernador y la alcaldesa manifestaron que es un tema que se debe resolver, no se logró en este momento por la aceptación social que se requiere”, expuso.

En este lugar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a través de Tránsito del Estado, realiza cortes a la circulación en horario de 07:00 a 18:00 horas

El delegado señaló que ayer contactó con la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, a fin de conocer los detalles de la suspensión de la obra del mercado 5 de febrero.

"Los nuevos representantes de la Cuarta Transformación deben tener la voluntad política, la capacidad política de hablar con el pueblo y de encontrar los mecanismos para resolver este tipo de necesidad de armonizar los tiempos sociales, los tiempos administrativos, presupuestales, los tiempos jurídicos. En pocas palabras, desde que se planearon las obras imagínense todo lo autoriza el mismo Presidente, el mismo Secretario de Desarrollo Urbano a nivel nacional, las autoridades estatales y las autoridades municipales, no podemos estar todos mal, pero lo más importante, lo autorizó la gente", argumentó.

En el caso del mercado de Córdoba, dijo que, desde la pasada administración, la exalcaldesa Leticia López Landero hizo un "cruce" de recursos con otras obras, pero no se concluyó.

En el caso de Minatitlán, dijo, no se lograron acuerdos por las dificultades sociales, por lo que se dio paso a la remodelación del mercado Solidaridad

Ante tal situación, adelantó que la próxima semana personal de la Sedatu realizará las visitas de supervisión a las obras para las cuales ya fueron destinados recursos.

Además, puntualizó, que con los recursos harán un programa emergente de ampliación de vivienda que también será para Xalapa y aclaró que sólo será para las zonas más necesitadas.

“Todos tenemos responsabilidades institucionales, constitucionales y evidentemente tenemos que asumir nuestras responsabilidades, en el caso de los mercados es una responsabilidad cien por ciento de los municipios, ellos son los responsables”, agregó.