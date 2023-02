¿Quién dijo fácil? Rafael logró su propio negocio como mecánico eléctrico; su historia

Tras treinta años de reparar el sistema eléctrico de los automóviles, don Rafael Pérez Baizabal expone que en su oficio siempre hay algo nuevo que aprender; cada año los autos traen sistemas más modernos “y hay que capacitarse porque de lo contrario se queda uno sin chamba”.

De joven aprendió de sistemas eléctricos automotrices, “como la mayoría lo hacía antes de entrar a trabajar de aprendiz en un taller grande, así era antes”.

Orgulloso de ahora contar con su propio negocio, en el que da empleo a varios trabajadores, ubicado en la avenida Américas y Censos Nacionales de esta ciudad, comenta que siempre aprende algo nuevo en este oficio, siempre hay cosas nuevas en los carros.

¿Cuál es la principal tarea de un mecánico eléctrico?

Tras ser mecánico eléctrico por 30 años, explica que le gusta su empleo, más porque desde hace 25 cuenta con su propio negocio “y porque es una actividad que requiere de capacitación permanente debido a la tecnología que ahora traen los automotores”.

Explica que su trabajo es reparar las fallas en el sistema eléctrico automotriz, que son principalmente en los mecanismos de carga, luces e impulsor de arranque. De ahí se pueden checar infinidad de fallas como son en la temperatura o detalles de sobrecarga.

Indica que como parte de su actividad ha logrado sobresalir porque va a cursos de actualización, “porque aunque los sistemas eléctricos han cambiado mucho, al final, puedo decir que sigue siendo lo mismo, porque ahora tienen más tecnología, pero hacen lo mismo”.

Expresa que a sus empleados les recomienda que si quieren aprender tienen que comprar libros o ir a tutoriales en línea para aprender lo básico y seguir capacitándose, “porque si quieren avanzar tendrán que poner su propio taller para mejorar su condición económica, así lo hacemos todos".

¿Cómo le ha afectado el aumento de los precios a las piezas automotrices?

Sobre cómo va el negocio este año, señala que ha resentido el aumento de precios de las piezas automotrices, “pero el problema es que no puede aumentar al mismo nivel, porque los clientes se ven afectados, “entonces eso afecta a nuestros ingresos, no podemos cobrar como se elevan los precios, no es posible”.

Don Rafael Pérez Baizabal se siente orgulloso de ahora contar con su propio negocio, en el que da empleo a varios trabajadores | Foto: Pixabay

Agrega que en su taller cuenta con toda la herramienta que necesita, pero cuando se trata de cambiar piezas a los autos que le llevan a reparar le da la opción al cliente de que él las compre, “para que busque el mejor precio y eso le da mucha garantía de que no se les cobra de más”.

El precio de las refacciones aumenta mucho los costos de los servicios que ofrece a sus clientes, pero lo que se hace es darle opciones y ellos deciden lo mejor para sus bolsillos.

Precisa que otro punto que les pega es que al tratarse de un negocio estable y formal, pues tiene que pagar renta, luz y agua como comercio y eso le eleva el pago, “nos impacta mucho que hay que pagar más al gobierno, además pagamos impuestos”.

¿Qué es lo que más disfruta de su oficio?

Llevar un negocio es complicado en estos tiempos, porque todo está caro, pero nosotros no podemos cobrar de más.

De su oficio lo que más disfruta es que siempre hay cosas nuevas que aprender, eso le da muchas satisfacciones y tras muchos años de trabajo “me gustan las novedades que traen los autos modernos”.