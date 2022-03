¿Qué tan contaminadas están las playas de Veracruz y Boca?; mira estos drenajes

Veracruz, Ver,- No se tiene evidencia de que los arrecifes se vieran afectados por la ampliación del puerto de Veracruz, dice el director del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, Christopher González Baca. Esto luego de que le cuestionara por la resolución que emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación de parar las obras de ampliación del recinto portuario veracruzano y proteger los arrecifes.

"Los arrecifes están en buen estado, obviamente hubo una afectación derivada de la ampliación del Puerto, pero se ha estado monitoreando lo que esperaríamos o se esperaba, la verdad que no hemos tenido evidencia de eso, ósea en cuanto a daños negativos en los arrecifes, en los 28 del Parque Nacional no hemos tenido evidencias de eso", señala. Del mismo modo indica que al momento no han recibido instrucciones para elaborar un proyecto de restauración en los arrecifes de la zona impactada como lo ordenó la SCJN.

Por otro lado, dio a conocer el censo realizado por personal PNSAV, para conocer los puntos de aguas en la zona arrecifal que comprende los municipios de Veracruz y Boca Del Río. El funcionario detalla que tras recorrer 75 kilómetros de playas, lograron documentar 210 puntos de descargas, de los cuales 93 corresponden a aguas residuales y el resto a pluviales. Dicho censo se realizó a petición del consejo asesor del PNSAV, mismo que inició hace dos años y este 2022, concluyó. “Eso es un tema importante que se está trabajando con el consejo asesor, y ya se puso también en un comité de playas limpias y se está trabajando con las instituciones e incluso con la comunidad", comenta. El funcionario admite que resulta difícil detectar la fuente de origen de dichas descargas de aguas negras, que podrían provenir quizás de hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, e incluso casas, que no están ubicadas en la zona de playas.

"La verdad es que la fuente es muy difícil de identificar porque lo que tenemos es un drenaje pluvial que está teniendo agua de no la mejor calidad, si podrían ser hoteles, pero también podría ser en tu casa, o sea desafortunadamente una persona construye una casa y el albañil sin tener conocimiento conecta el drenaje séptico al pluvial que está afuera y entonces va no solo de una fuente sino de varias o pueden ser múltiples”.

“Hemos encontrado salidas de aceites que podrían ser derivados de talleres mecánicos, de restaurantes, que no necesariamente es del restaurante sino que sacan la charola, y la tiran al drenaje, así que las fuentes son muy difíciles de identificar, no por eso dejamos de trabajar", comenta.

Cuidar arrecifes, indispensable para el clima y la fauna y flora en los mares. | Foto Cortesía: PNSAV | Diario de Xalapa

Con esta información preparan ya las denuncias pertinentes, donde la idea es que se trabaje en cada uno de los puntos, a fin de identificar la fuente de contaminación para dar solución.

“De hecho ya uno de los puntos se atendió, precisamente se identificó la fuente, se trabajó con el municipio de Veracruz, el año pasado y se clausuró. Lo que sucedió es que estaba funcionando mal un drenaje de unas colonias que iba a un cárcamo y el cárcamo no estaba funcionando como debía y a parte de una visita que hicimos a las autoridades se logró esto”, detalla.

Sin embargo, esto no quiere decir que las plantas de tratamiento de ambos municipios no estén funcionando al 100 por ciento. Menciona que las denuncias se presentarán ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

28 arrecifes requieren protección

Veracruz, Ver.- Son 28 arrecifes marinos los que existen en los municipios Veracruz, Boca del Río y Alvarado y requieren de todas las protecciones ambientales para asegurar su permanencia, manifiesta Jazmín Piña Alfaro, directora de Educación y Desarrollo Rural A.C.

Por esta razón, está asociación lanzó una campaña a través de las redes sociales en dónde se dará a conocer todos beneficios ambientales que brinda este parque Arrecifal, dice su directora Jazmin Piña Alfaro.

Recuerda que se trata de una área natural protegida, y es esencial para la subsistencia de especies marinas como para la contención de fenómenos naturales, entre otros beneficios que brinda al medioambiente.

“Vamos a lanzar una campaña de promoción sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que es un área nacional protegida que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, la CONANP, tiene como objetivo dar a conocer todos los servicios ambientales que brinda este parque, todos los beneficios que nos ofrece desde la comida, gracias a los arrecifes tenemos los peces como alimento, y este hermoso puerto, ellos nos ayudan a prevenir inundaciones, nos ayudan a que las mareas no lleguen tan altas y demás beneficios, para las personas que vivimos en las zonas costeras", comenta.





Arrecifes ayudan a prevenir inundaciones. | Foto Cortesía: PNSAV | Diario de Xalapa

En rueda de prensa en conocido café, destaca que para cuidar los arrecifes no hay que estar metidos en el mar o en las playas, no obstante con aportaciones propias se pueden cuidar desde nuestros hogares al evitar tirar aceites y químicos al mar.

También si se recicla la basura y se coloca en los lugares que les corresponde y se utiliza menos plásticos, contribuyen al cuidado del medio ambiente, enfatiza. “Todas las acciones ambientales que hagamos diario, nos ayuda a proteger los arrecifes porque todo lo que se tira llega al mar, si somos agricultores, el uso de agroquímicos pues también llueve y se va al mar, desde las amas de casa, jóvenes podemos cuidar los arrecifes", recuerda.

La campaña en beneficio de los arrecifes, va dirigida a la población en general, y se realizará en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Además mostrará estrategias a seguir a través de soluciones basadas en la naturaleza, sin invertir mucho dinero, únicamente utilizando los recursos de la misma naturaleza. Dicha asociación civil está enfocada en la educación ambiental y no se busca intervenir en la creación de políticas públicas.