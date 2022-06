Los parques para hacer deporte... ¿ya son foco de agresiones?

La inseguridad ha puesto en riesgo las actividades de hombres y mujeres que acuden a parques y espacios públicos de Xalapa a hacer ejercicio. A través de redes sociales se han dado a conocer “focos rojos” en parques de la ciudad en las que se han cometido casos de acoso, asaltos e intentos de violación a mujeres y hombres que acuden a caminar, correr o trotar.

Sitios como el parque La Estación en la colonia Ferrocarrilera, El Huarache en Lás Ánimas, el Santuario de Las Garzas o la reserva ecológica de El Tejar tienen reportes de hechos de violencia en contra de deportistas y las mujeres son las principales víctimas de estos hechos.

Mujeres, las más vulnerables

El caso más reciente se suscitó en el parque La Estación, un segmento de bosque ubicado en la colonia ferrocarrilera, entre Jardines y Miguel Alemán, junto a la antigua estación del tren.

El pasado 28 de mayo una joven corredora fue atacada por un hombre cuando se dirigía a su vehículo después de hacer ejercicio. De acuerdo por lo narrado por ella en audios que circuló a amigos y vecinos de la zona, la mujer fue a entrenar al parque de la estación cerca de las 8:30 de la mañana y terminó a las 9:40.

Cuando se dirigía a su auto un hombre desconocido la interceptó y la jalo por la parte de atrás. La deportista opuso resistencia y pudo soltarse y correr para ponerse a salvo en su coche, sin embargo, tuvo lesiones en ambas piernas y una mano debido al enfrentamiento.

De acuerdo al testimonio de la joven el agresor era un hombre moreno, robusto y con un tatuaje en letra, por lo que alertó a otras mujeres que utilizan ese espacio para ejercitarse a fin de que estén atentas a su alrededor. “Decidí contar lo que me pasó para advertirle a las chicas que hay que mantener las alertas y a las personas que salen a correr en las mañanas o en las tardes. Estoy muy lastimada pero los raspones son lo de menos y lo que quiero es que este audio llegue a todas las chicas, señoras y jóvenes para que se cuiden demasiado. Esta vez me tocó a mí y me pude chispar”.

Una semana antes, otra joven denunció un caso de violencia en ese mismo espacio. En su momento dio a conocer que mientras corría por la parte de abajo de la papelera, un hombre joven se bajó los pantalones cuando la vio pasar cerca. Señaló que afortunadamente había una persona de la papelera limpiando la zona por lo que el agresor se dio cuenta y se fue.

“En días pasados iba con unos amigos corriendo por las vías y cerca del mirador había un señor recogiendo cosas con un costal y cuando nos vio dejó de hacer eso y se nos quedó viendo raro, cuando pasamos a su lado tenía unas tijeras en la mano y las escondía, como se dio cuenta que lo vimos las guardó. Tengan mucho cuidado, en especial en estos lugares (...) Dicen que el parque tiene seguridad y eso no es cierto, no he visto ningún policía en la estación y voy tres veces a la semana”, señaló una tercera joven a través del grupo de Xalapa Runners.

De acuerdo con Juan Carlos Krausse Rivera, vecino de la zona, el parque La Estación desde hace muchos años se encuentra en el abandono total, esto pese a que es visitado por cientos de personas al día.

Dio a conocer que se trata de un espacio que carece de vigilancia y que la situación empeoró desde hace unos días cuando fueron retirados los vendedores ambulantes que se habían establecido a un costado de la avenida y que contribuyen al movimiento de personas en el sitio. “Se trata de una zona en la que se cometen asaltos, robos y ahora se han registrado este tipo de actos contra mujeres que implican violencia y eso preocupa a quienes vivimos por aquí y venimos a ejercitarnos”, declaró.

Más parques peligrosos en Xalapa

En abril pasado, Daniela fue víctima de violencia sexual mientras hacía ejercicio en el parque El Huarache ubicado en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa. De acuerdo a la joven, cerca de la 1:30 de la tarde acudió a este espacio para hacer ejercicio y en una de las vueltas un hombre de aproximadamente 30 años se bajó su pantalón y empezó a masturbarse enfrente de ella; ante el shock ella sólo pudo correr.

“Fue en la parte de atrás que conecta al obelisco. El tipo hasta se sentó en una banca, pero acababa de pasar una chava que estaba paseando a muchos perros y a los minutos pase yo y cuando me vio el tipo que estaba sentado se sacó el pene y comenzó a masturbarse. Yo pasé en modo cómo que no vi y en cuanto terminé de pasar pegué la corrida”, cuenta.

De acuerdo a vecinos de este espacio, el parque de “El Huarache” es considerado un foco rojo debido a las agresiones físicas y sexuales que se han cometido en contra de visitantes y deportistas. Recordaron que en febrero del 2019 una menor de 12 años fue violada en este sitio por un desconocido que no fue detenido.

Lo peor es que aunque se supone que es una zona con vigilancia los policías no dan rondas ni atienden los llamados

Otro foco rojo es el área verde del Tejar, de acuerdo a Patricia, desde hace unas semanas, en el gimnasio en donde entrena le informaron de una serie de agresiones sexuales contra mujeres en este espacio, por lo que les prohibieron ir a este lugar a hacer sus rutinas de calentamiento. En caso de hacerlos, les dijeron, deben ir acompañadas de un hombre.

En este marco, equipos, grupos y corredores independientes llevarán a cabo una caminata- trote para demostrar la preocupación por la falta de seguridad en los pocos espacios deportivos de Xalapa. La movilización -organizada por el club Perros Salvajes- se llevará a cabo hoy a las 20 horas saliendo de la explanada del Teatro del Estado hasta llegar al Palacio Municipal.

“Como compañeros unidos en este deporte no queremos esperar a que se propicie algún evento irreparable y por ellos solicitamos el apoyo de las autoridades estatales y municipales para la vigilancia de los espacios y horarios dedicados a esta actividad”, señalaron los organizadores .