Repunte de vacaciones hasta en actividades religiosas: Obispo Carlos Briseño

Veracruz, Ver.- Las vacaciones de Semana Santa superaron las expectativas hasta en las actividades religiosas, reconoce el obispo de la Diócesis de Veracruz, Monseñor Carlos Briseño Arch. Destaca la gran participación de feligreses que asistieron a las diversas actividades, como fue el viacrucis presencial, tras dos años de haberse suspendido por la pandemia.

Briseño Arch refiere incluso que más allá de la Catedral de Veracruz, la participación de la feligresía en todas las iglesias y parroquias de la Diócesis fue copiosa, y lo pudo constatar a través de las fotografías que algunos párrocos le enviaron.

“Yo la verdad vi una muy buena respuesta de la gente, incluso más de los que yo me esperaba, incluso algunos padres me mandaron sus celebraciones desde sus parroquias, algunos los hicieron en lugares abiertos, en plazas y hubo una muy buena participación”, comenta.

A su parecer la pandemia sirvió para renovar la fe de los creyentes católicos, al tiempo que dijo, estar contento por la reactivación que se está registrando en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en lo económico, luego de que pareciera que el Covid-19 poco a poco se está superando.

Sin embargo, Briseño Arch aprovechó también para hacer un llamado a la ciudadanía en general a respetar al prójimo en todos los sentidos, al manejar un vehículo con precaución, al acudir a un restaurante, al caminar por las calles y no caer en provocaciones. El objetivo es tener una diversión sana y que no tengan consecuencias fatales al finalizar el periodo vacacional de Semana Santa.

“Pedirle a todos que tengamos un poquito de precaución y cuidado, no solamente en el mar, sino también en las carreteras y tratemos de cuidarnos en el respeto, va uno por la calle y ve a la gente un poco nerviosa porque hay tanta gente y a veces nos podemos poner un poco nerviosos, debemos de tranquilizarnos y de disfrutar estos días pero no debemos sacar cosas negativas hacia los demás, ya que si tenemos que convivir con los demás debemos de tener paciencia y que no nos sirvan rápido en un restaurante y no nos atiendan bien y que se maneje con precaución en las calles”, concluye el obispo.