¿Qué tienen en común el taekwondo y el violín? La disciplina y la constancia

Xalapa, Ver.- Jabir Jamed Dorantes es un chico que lleva en armonía su vida y en sintonía su deporte. Es disciplinado, atento y estudioso, dueño de un carácter formado desde muy pequeño cuando se inició en el taekwondo.

Sus virtudes son muchas, ya que con el dobok puesto se transforma y es casi invencible en el tatami, pero en otra de sus facetas toca el violín con la orquesta sinfónica juvenil de la escuela Simón Bolívar, con la que ha ofrecido varios conciertos en esta ciudad y fuera de ella.

Es cierto que Jabir tiene la capacidad para realizar varias actividades, ya que dedica su tiempo a su familia, su deporte y sus estudios, en los que por cierto ese promedio general de 9.8 hablan por mil palabras.

Foto: CortesíaJabir Jamed Dorantes

Sin embargo, Jabir nos confiesa su amor por el taekwondo, el que practica desde hace nueve años, cuando por curiosidad lo inscribieron a un curso de verano que implementó la Academia Han-Mex, institución en la que se preparó por dos años para más tarde integrarse a la Academia Marcial de México, con la que se ha mantenido hasta la actualidad.

Por muchos motivos el taekwondo es prácticamente todo para él. “Más que un deporte lo tomo como una forma de vida que me ha ayudado física, sicológica y mentalmente”, dijo durante una breve plática que sostuvo con el que esto escribe, para dar a conocer parte de su historial y sus próximos eventos de corte internacional.

Recuerda cuando dio sus primeros pasos en este arte marcial. “Entré por un curso de verano, pero me gustó, me llamó la atención, pero hoy mi plan y objetivo es ser campeón del mundo y también entrenador como mis maestros para ayudar a otros niños como a mí me ayudaron”.

Para eso faltan algunos años, pero va en el camino indicado, en tiempo y forma. “No tengo límites y si sigo entrenando nada me impedirá llegar”, agregó.

Sobre el tiempo que reparte para cada actividad señala que la organización es fundamental. “Ajusto mis tiempos porque lunes, miércoles, viernes y sábado entreno taekwondo, mientras que martes y jueves me dedico a tocar con la orquesta sinfónica Simón Bolívar”, dijo quien es segundo violín de la institución con la que ha tenido presentaciones en la Ciudad de México y otros lugares foráneos y de esta capital.

Sin embargo, se inclina un poco más por el taekwondo. “Sí, siento mayor entrega al deporte, me llama más la atención, de hecho es al que más tiempo he dedicado”, sostuvo el chico que lleva casi 9 años dentro de esta especialidad.

Por cierto, Jabir Jamed Dorantes participó el mes pasado en el Campeonato Nacional de FEMEDEES 2020 celebrado en Pachuca, donde conquistó la medalla de oro, triunfo que lo lleva al Campeonato Internacional de este deporte que se realizará el mes de julio en Quito, Ecuador. “También asistiré a Lima, Perú, en mayo y espero representar dignamente a mi país”, comentó el brillante deportista, cuyos padres serán quienes aporten los recursos para esos viajes.

Jabir ha ganado muchos combates, lleva una estadística de cada evento en el que ha participado, así como una interminable lista de cada presentación hecha con la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar, pero no se conforma y quiere más, de hecho, relató que no dejará de perseguir sus sueños de ir a Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos, porque es de los que sabe que lo imposible no existe, que sólo tarda un tiempo en llegar.