Aumentan solicitudes de veracruzanos para créditos hipotecarios

Veracruz, Ver.-En lo que va del 2024, el estado de Veracruz, registra una alta solicitud de créditos hipotecarios, presumió el delegado del INFONAVIT en Veracruz, Erik Porres Blesa.

Mencionó que al último corte de julio pasado, el instituto ha logrado colocar 10 mil 400 créditos hipotecarios a lo largo y ancho de la entidad, con una derrama económica 5 mil 057 pesos.

¿A qué se debe que haya más solicitudes de créditos hipotecarios?

Atribuyó la demanda a las diversas reformas que ha tenido el Infonavit como es el caso: del incremento al monto máximo de créditos, la ampliación del plazo máximo de edad de 65 a 70 años, el de responsabilidad compartida, y ahora el nuevo Modelo de Cobranza Social, entre otros beneficios que se han implementado en beneficio de los derechohabientes.

Esto ha permitido generar confianza e interés en los posibles solicitantes que existe una mayor flexibilidad y que su futura vivienda ya no representará una deuda impagable, ni una preocupación de pago, consideró el funcionario federal.

“El año va muy bien, al día de hoy puedo decir que probablemente estaremos rompiendo un techo en cuanto a colocación de los últimos años, vamos al 21 de julio que es el último corte que traemos en 10 mil 400 créditos por un monto de los cinco mil 057 pesos, no tenemos una meta pero puedo decir que el año pasado cerramos alrededor de 12 mil”.

“Entonces estamos en agosto y todavía no cierra el año, y esto tiene que ver con todos estos temas de créditos que hemos venido presentando”, manifestó

De esta manera, Porres Blesa puntualizó que la mayor colocación de créditos se está concentrando en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con 4 mil 487; para seguirle Xalapa con mil 650; Coatzacoalcos con mil 609; las Altas Montañas con mil 435 y la parte norte del norte de la entidad con cabecera en Poza Rica con mil 435.

¿Qué cubre el Seguro de Daños del Infonavit?

Por cuanto hace este esquema, el delegado del Infonavit, mencionó que este año han recibido 131 solicitudes para validar este seguro por 630 mil pesos en la entidad, siendo Coatzacoalcos con 91 reclamaciones, 6 en las altas montañas, 27 en la conurbación las zonas de mayor validación.

Recordando que este esquema solo es válido mientras el crédito esta vigente cubriendo daños por siniestros que van desde desastres naturales, accidentes y otro tipo de imprevistos incluidos en la póliza del seguro de daños Infonavit.

“Hay que recordar que cubre daños parciales, es decir se cayó un árbol y me tiro la barda, entonces te cubre la barda o te cubre el daño total, es decir mi casa se destruyó por el huracán o un temblor y ya no puede usarse te cubre toda la casa, no hay un monto, depende el valor de la casa y del daño”.

En el caso del estado de Veracruz, las mayores solicitudes han sido por daños generados por lluvias e inundaciones.