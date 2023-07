Diputado de Tantoyuca fue testigo de la quema de vehículos

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Roberto Francisco San Román Solana fue testigo de la quema de vehículos registrada en Tantoyuca, a cargo de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) tras la muerte de uno de sus integrantes.

El también representante del Distrito de Tantoyuca, relató que fue alrededor de las 7 de la mañana que estos hechos sucedieron.

Al señalar que fueron actos aislados, el legislador de Morena acusó que las personas a cargo de la manifestación son originarias de Hidalgo y desde hace más de un año han realizado actos violentos en la zona norte del estado.

"Hoy en la mañana que venía por acá me tocó pasar por el punto, estuve retenido por 20 minutos, me tocó presenciar cuando se inició este hecho, es lamentable porque la mayoría de personas son de Hidalgo y vienen a delinquir a Veracruz, aún me siento espantado por lo que pasó", expuso.

Narró que cuando estuvo en la zona quitaron una camioneta del INE y un camión de una compañía de refrescos.

"Me cuestionaron muchas cosas, me pidieron dinero para seguir mi camino, en el transcurso del camino, pedí subir a tribuna para hacer un exhorto a la Fiscalía y a Seguridad Pública para que se llegue a las últimas consecuencias, no vamos a aceptar un: 'Lo estamos checando diputado', quiero que haya culpables y les den cárcel", expresó.

Detalló que pasado el mediodía los manifestantes ya se habían retirado de la zona y en el lugar se encontraban representantes de la Guardia Nacional, Política Regional y diversas corporaciones de seguridad.

Refirió que todas las personas son libres de manifestarse, pero en el caso de mencionado grupo "se han comportado como delincuentes y así se les debe tratar".

Pese a que mencionó que las autoridades realizan acciones de seguridad todos los días, es necesario que se atiendan este tipo de temas.

"En Tantoyuca esta es la cuarta ocasión que pasa, anteriormente habían hecho marchas y pintas, sobre todo pintas, es exactamente el mismo grupo de manifestantes y es por eso que no vengo de ningún color o partido, estoy como ciudadano para exigir seguridad. Esto ha pasado desde hace año y medio, pero la quema de vehículos es lo más fuerte que ha pasado", dijo.

Aseveró que no será cómplice y no dejará pasar este tipo de hechos, por lo que exigirá a las autoridades que exista seguridad en la zona.

"Es una cadena, Seguridad Pública tiene que intervenir, la Fiscalía tiene que intervenir, se tiene que hacer lo propio para que se castigue a los responsables", agregó.