Queman llantas en Xalapa para exigir agua; hay tres bloqueos al mismo tiempo [Video]

Al menos otros tres bloqueos se registran en esta capital de parte de vecinos que exigen agua; en uno de ellos, en la colonia Revolución, queman llantas para demandar una solución.

¿Dónde se registran los bloqueo en Xalapa para exigir agua hoy?

Los inconformes se mantienen en la avenida México, de la colonia Revolución; en Chedraui Caram, de la colonia Higueras y en la carretera a Alto Lucero, cerca de Casa Blanca.

Los inconformes aseguran que las protestas no cesarán, a menos de que la CMAS cumpla con su compromiso de suministrar agua a los xalapeños | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Además, los vecinos que bloquean la avenida México, a la altura de Ciudad de las Flores y la calzada Lucas Martín, queman llantas para exigir agua de forma inmediata.

En los tres puntos que están bloqueados los manifestantes aseguran que llevan más de 20 días sin recibir agua en sus hogares.

Al menos otros tres bloqueos se registran en esta capital de parte de vecinos que exigen agua; en uno de ellos queman llantas para demandar una solución | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Qué dijeron los manifestantes de los recibos de agua?

También señalan que a pesar de que no tienen el servicio los recibos de pago están llegando más caros; "la vez pasada pagué 400 y ahora me ha llegado de 900 y eso que no hay agua", dice un vecino.

Otro más señala que acudió a la CMAS para pedir que respetarán el calendario de tandeos; "me dijeron que en la revolución nos tocaba agua los miércoles y los domingos, pero ni en esos días ha llegado".

En el bloqueo de Chedraui Caram, manifestantes coinciden al decir que los recibo de pago llegan puntuales y más caros.

Asimismo, señalan que llevan alrededor de 20 días en espera del servicio y que de plano en la CMAS ya no atienden sus demandas.

Además, los vecinos que bloquean la avenida México, a la altura de Ciudad de las Flores y la calzada Lucas Martín, queman llantas para exigir agua de forma inmediata | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Una situación similar ocurre en la carretera a Alto Lucero, en donde vecinos aseguran que a pesar de los llamados que han hecho a CMAS, el abasto de agua no se concreta.

En las tres manifestaciones, los inconformes bloquean totalmente el acceso vehicular; elementos de Tránsito y Seguridad Vial intentan desviar la vialidad a través de calles alternas.

Los inconformes aseguran que las protestas no cesarán, a menos de que la CMAS cumpla con su compromiso de suministrar agua a los xalapeños.