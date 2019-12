¿Qué ayuntamiento multará con $1,600 a quienes quemen su Viejo en la vía pública?

Orizaba, Ver.- Multas de hasta mil 600 pesos aplicará el Ayuntamiento a quienes quemen viejos en la vía pública, así como a quienes lo hagan y dejen la basura que esto genera en la calle, aseveró Andrés Morales Cortés, coordinador de Limpia Pública.

Tras dar la instrucción a los supervisores de esa área para que notifiquen a los vecinos en las diferentes colonias sobre esta medida, dijo que esta tiene como propósito cuidar el medio ambiente.

Tenemos que ser conscientes, estoy de acuerdo en que tenemos que celebrar que se termina un año, pero esas celebraciones deben tener un sentido ecológico; si no nos sumamos al cuidado del medio ambiente vamos a tener consecuencias bastante graves

Subrayó que el problema no es levantar la basura, que también se convierte en un problema, porque “hay gente que ocupa las calles para la celebración cuando esta no es de su propiedad, es pública y, no deberían ni cerrarlas, ni quemar en la vía pública; eso es muy delicado para el medio ambiente”.

Los que compren sus muñecos que los quemen en el interior de su casa, porque la vía pública no es para eso. Dejemos de ser egoístas, ¿por qué no lo quemamos en nuestra sala, en nuestra recámara o porque no echamos los cohetes en nuestra cocina?, los echamos en la vecindad donde a lo mejor hay algún vecino que está delicado de salud, que le moleste el ruido, que tiene que dormir porque al otro día tiene que trabajar

Uno de los lugares en donde se registra la quema de viejos y cohetes en mayor cantidad es en Norte 6 entre Oriente 15 y 23. “Es a esos ciudadanos a quienes les vamos a decir que los vamos a multar, porque dejan su basura en la vía pública y de acuerdo al reglamento esa es una sanción administrativa”, indicó.

Finalmente, Morales Cortés apuntó que así lo hicieron durante la Nochebuena y algunos vecinos sí salieron a barrer, pero ahora para evitar que dejen la basura tirada en la calle o quemen cohetes en exceso, habrá vigilancia especial.