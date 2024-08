Quesos elaborados con leche en polvo acaparan el mercado, ¿realmente son buenos?

Veracruz, Ver.- El uso de leche en polvo está afectando negativamente a productores de queso que utilizan la leche fresca para su elaboración, reconoce Carlos Andrés Hermida Inclán, productor de Tlalixcoyan.

Y es que de acuerdo al productor, el queso elaborado con leche en polvo suele venderse a un precio más bajo, sin embargo, suele ser de menor calidad y caducidad corta. “La sequía no nos afecta tanto, porque el municipio de Tlalixcoyan es un poco basto en eso, porque tenemos terrenos bajos y altos, entonces eso nos ayuda a que haya un balance. Sin embargo, los que usan leche en polvo como ahorita que bajó la leche de polvo, ellos tienden abajar el precio de los quesos y eso hace que fluctúe el mercado de nosotros”.

¿Por qué los quesos elaborados con leche en polvo son de menor calidad?

Lo cierto, dijo, es que se trata de productos de menor calidad y duración, ya que al revolver 50 por ciento de leche natural y 50 por ciento de leche de polvo disminuye la duración del producto en buen estado.

“En dos o tres días ya no sirve, se sabe como masudo o se pone aguado”, platica. El entrevistado reconoce que el 70 por ciento de los queseros mexicanos ocupan leche en polvo para elaborar el producto y no solamente afecta a los productores de queso sino también a los ganaderos porque tienen que bajar el precio de la leche.

Señala que esta elaboración a base de polvo no es algo nuevo y los establecimientos y restauranteros sobre todo son quienes más lo consumen al ser más económico que el queso elaborado a base de leche. “Desde que yo tengo uso de razón ya se elabora, ahora más y bueno lo que está pasando es que los negocitos y fondas lo que nos dicen es que tu me lo vienes a dar en cien pesos y el queme lo vende de polvo me lo vende en 70 pesos el kilo. Yo sé que es de polvo, pero lo ocupo hoy mismo y me ahorro 30 pesos el kilo y mejor se lo compró a él, o sea la gente ya sabe que es de polvo pero lo compran porque les conviene por economía”, refiere.

Hermida Inclán menciona que él produce alrededor de una tonelada de queso a la semana y distribuye en Veracruz y Boca del Río. Dice que para mantener sus precios ha optado por realizar venta a domicilio. “En mi caso me he dedicado a vender más a nivel local de casa en casa porque eso me ayuda a mantener mi precio y es diferente que tú quieres comer calidad que venderle a un negocio que ellos siempre buscan ganar, ahorrarse gastos".

Al revolver 50 por ciento de leche natural y 50 por ciento de leche de polvo disminuye la duración del producto | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

”Los precios actuales son de 100 pesos por kilo de queso fresco, 130 pesos por kilo de queso de hebra y 110 pesos por kilo de queso panela". Exhortó a los consumidores a optar por los quesos locales, y recomendó a los consumidores que elijan estos productos a base de leche, ya que son de mejor calidad.

