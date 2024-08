Quiebra de Avon en EUA, ¿afectará la venta de productos por catálogo en México?

Tras el anuncio de la quiebra de la compañía de cosméticos Avon en Estados Unidos, vendedoras de esa empresa de venta por catálogo exponen que su actividad comercial se mantiene normal. “Los problemas económicos parece que son únicamente en Estados Unidos porque aquí nadie nos ha informado nada y nos siguen llegando las guías de mercancía”, explicaron.

Hallar una vendedora de la empresa Avon en esta ciudad es complicado porque en la actualidad existen infinidad de opciones para comprar productos por catálogo.

¿Cómo son las ventas de Avon en México?

Los productos para el hogar como recipientes son lo que más se vende en este momento, comenta Lucia Andrade López, quien dice tiene solo algunos meses comercializando entre sus conocidos este producto.

Indica que por lo pronto le llegó el catálogo de la actual campaña de ventas, las cuales son enviadas en línea. Los pedidos se hacen vía mensaje o correo electrónico y se paga también por la misma vía, así que todo es más eficiente.

“Todos los productos nos llegan a la casa, ya no es como antes que tenía que ir uno a una bodega por los artículos que había pedido, así que ahora estoy probando pero cuando comento entre mis conocidos que vendo Avon se muestran interesados en observar los catálogos, así que no me puedo quejar”.

Emma Lozano Hernández, quien dice tener varios años vendiendo por catálogo, comenta que ella vende productos de la marca Natura, que tiene un buen mercado porque son de alta calidad, también puede comercializar Avon porque son del mismo dueño.

Indica que son tantas las marcas que existen en el mercado que las personas diversifican y compran solo lo que requieren, “por eso creo que Avon ya no es tan famoso como hace dos décadas, pero hay mujeres que siguen comprando sus productos tanto de belleza como para el hogar”.

Hallar una vendedora de la empresa Avon en esta ciudad es complicado porque en la actualidad existen infinidad de opciones para comprar productos por catálogo / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Georgina Báez Solís, vendedora de diversas marcas de productos por catálogo, comenta que ella vendió Avon un tiempo, pero lo dejó porque no le gustó su sistema de ventas. “De todas las empresas es la que menos comisión pagaba en ese tiempo, solo 15 por ciento del monto que vendías, además de que te ponían productos que no pedías y que tenías que acomodar, eso no me gustó y lo dejé”, explicó.

¿Cuál es la historia de Avon?

Hay que recordar que Avon fue fundada en Nueva York, Estados Unidos, en 1886, con la venta de cosméticos, perfumes, juguetes y joyería. Desde 2019, esta marca es propiedad de Natura & Co, conglomerado brasileño que es uno de los líderes en el mercado de productos de belleza.

