¿Quién dio permiso para talar árboles en Homex? Vecinos se quejan

Vecinos del Bulevar Santa Ana del Fraccionamiento Lomas de Santa Fe conocido como “Homex” denunciaron que personas de un patronato de la misma unidad –que no reconocen- cortaron más de 15 árboles del área verde sin ninguna autorización de quienes viven en la zona ni de la autoridad.

De acuerdo con Víctor Manuel García Gutiérrez, uno de los vecinos inconformes, aunque les notificaron que iban a realizar una poda del área, no se les explicó que habría un derribo, lo que ha causado un daño ambiental.

“Cada seis meses van camionetas de CFE y lo que hacen es podar los árboles a una determinada distancia, donde no afecte o no llegue la interferencia con la electricidad; en esta ocasión, un patronato que no sé quién lo mandó, fue y tiró más de 15 árboles. No los podó, los cortó”.

Explicó que los árboles no le estorbaban a nadie y fueron sembrados hace más de 10 años por los vecinos, por lo que su exigencia ahora es que vuelvan a sembrar árboles, dado que es el único pulmón natural del lugar.

“Hay dos personas que no viven ni en la calle, que se hacen pasar por gente del Patronato y toman decisiones sin consultarlas con nosotros, nosotros ayer fuimos a Semarnat para levantar una queja y al ayuntamiento, porque obviamente tirar árboles es un delito y más si no tienes un permiso. Es el único pulmón que tenemos ahí como para que hagan esto, nada más porque a dos señores se les ocurrió tirarlos”.

Recordó que son los propios vecinos los que le dan mantenimiento a esa zona, que es un área federal, pero al ser su frente, buscan conservarlo.

“Exigimos que se tomen cartas en el asunto de haber tirado árboles sin justificación y queremos que vuelvan a sembrar para que vuelva a crecer eso porque esto no se puede quedar así. El Ayuntamiento de Xalapa va a mandar a unos inspectores este lunes y ahí va a dictaminar qué es lo que va a hacer porque realmente es un gran daño ecológico”.

Otra de las vecinas, Érika, señaló que la molestia de los vecinos es que no se haya informado sobre el derribo de esos árboles que llevaban más de 10 años cuidando.

“En la noche anunciaron (las del patronato que desconocen) que personal de CFE, de limpieza, venía a chapear, pero jamás pensamos que iban a venir a cortar los pinitos; iban a cortar el monte, a podar, pero la molestia es que los cortaron”.

Refirió que ellos están de acuerdo con la limpieza y la poda, pero el derribo no tuvo que haberse realizado ante la afectación ambiental.

Explicó que sobre el bulevar hay alrededor de 15 viviendas quienes habían cuidado e incluso adornado los pinos en Navidad y a quienes no les informaron de esas acciones.