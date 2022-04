Es cordobesa y con su música ya triunfa en Estados Unidos

Córdoba, Ver.- Con 18 años de edad, la joven cordobesa Dinah Gabriela Romero Regalado ha logrado destacar con su música en San Clemente, California, Estados Unidos, donde radica actualmente.

Desde hace más de siete años incursionó en la música, logrando hasta ahora ser autora de cuatro temas musicales que están siendo un éxito en su canal de YouTube y en Spotify donde la puedes encontrar como Dinah Romero.

Para ella, la música ha sido parte esencial en su vida, a través de sus canciones e interpretaciones busca compartir con quienes la escuchan parte de sus emociones y sentimientos e incluso su estado de ánimo.

Dinah Romero, como la puedes encontrar YouTube, ha logrado destacar como solista en diversas presentaciones en San Clemente, donde ha logrado conquistar el corazón de más de 500 internautas que se han suscrito a su canal.

Para ella ser poder poner en alto el nombre de Córdoba y promocionarla en Estados Unidos es algo que no cambiaría por nada, pues gran parte de su vida está en esta ciudad, sin embargo, por falta de apoyo tuvo que emigrar para poder sobresalir.

“Me siento muy orgullosa de poner el nombre de Córdoba en alto, siempre que me presento digo que soy de una tierra tan bonita como es Córdoba”, comenta la canta autora.

No obstante, lamentó que a pesar de que en esta tierra hay mucho talento en varias ramas artísticas y culturales, no haya el apoyo suficiente para que puedan destacar y por ende tengan que buscar esas oportunidades en el extranjero.

“Conozco mucha gente de aquí que hace y crea arte, pero no se dan tanto a conocer porque no hay tanto reconocimiento ni tampoco espacios para poder difundir su talento; sí hacen falta espacios para poder presentarse aquí”, agrega. Aunque casi no viene a Córdoba, solo en temporada vacacional, Dinah Romero no descarta la posibilidad de hacer alguna presentación en Córdoba para que los cordobeses también conozcan su música.

